Еще один якутянин стал жертвой смертоносного антисептика

19 ноября 2020 года в с. Томтор Таттинского района было зарегистрировано 9 случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе 7 с летальным исходом. Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине «Баай Ас» граждане приобрели 5 литровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» пролонгированного действия «ANTISEPT’S» производства ИП Калинин А.В. Свердловская область Сысертский район п. Октябрьский и употребили его внутрь.

21 ноября 2020 года в с.Угоян Алданского района зарегистрирован 1 случай отравления спиртосодержащим веществом с летальным исходом. В ходе расследования предварительно установлено, что погибший приобрел и употребил кожный антисептик того же производителя объемом 1 л в Алдане.

По результатам лабораторных исследований проб «Кожного антисептика для обработки рук» пролонгированного действия «ANTISEPT’S» производства ИП Калинин А.В. Свердловская область Сысертский район п. Октябрьский объемом 5 л и 1 л, проведенных 20.11.2020 г., 22.11.2020г. на базе аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», а также филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в Алданском районе, установлено содержание 69% метанола. Кроме того, на этикетке средства не указан истинный состав продукции, что также является нарушением действующего законодательства (указано «70% спирта» — без уточнения наименования спирта).

Главным государственным санитарным врачом по Республике Саха (Якутия) М.Е. Игнатьевой издано постановление от 21.11.2020 года № 13 «О снятии с реализации антисептических средств» указанного производителя.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) оперативная информация направлена в правоохранительные органы, обследовано 413 объектов по выявлению антисептика в объектах торговли и аптеках. Установлена реализация в 3-х районах республики общим объемом 399 л, продукция снята с реализации.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводятся контрольные мероприятия в отношении производителя и поставщика антисептика, установлено содержание метанола от 62% до 69%, продукция арестована.

Уважаемые граждане! Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

Антисептические средства необходимо использовать только для наружного применения в соответствии с инструкцией, не употребляйте их внутрь, это опасно для здоровья и жизни!

Все дезинфицирующие средства, в т.ч. кожные антисептики, должны иметь свидетельство о государственной регистрации и сертификат (декларацию) о соответствии.