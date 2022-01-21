Еще один якутянин стал лотерейным миллионером!

17 человек, выигравших по миллиону рублей в новогоднем 1421-м тираже «Русского лото», приобрели счастливые билеты в почтовых отделениях в 16 регионах страны. Еще 24 клиента Почты России из 20 регионов выиграли квартиры в 475-м тираже государственной «Жилищной лотереи».

Праздничные розыгрыши лотерей «Русское Лото» и «Жилищная лотерея» состоялись 1 января 2022 г. По их итогам по 1 млн руб. выиграли 17 клиентов Почты России из Москвы, Ставропольского края, Пермского края, Пензенской, Иркутской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Кировской, Воронежской, Вологодской и Московской областей, а также из Республик Карелия, Саха и 2 клиента из Республики Коми. Еще 17 человек из разных регионов страны выиграли по 750 000 руб.

Всего за 2021 г. в отделениях Почты России приобрели более 88 млн лотерейных билетов под брендом «Столото». Выигрышными из них оказались 29 млн билетов. Общая сумма выплат по лотерейным билетам, купленным на Почте в 2021 г. составила почти 4 млрд рублей. Миллионерами стали 305 клиентов отделений Почты России по всей стране.

Информационная справка

С 2014 г. все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. «Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Таким образом, покупая лотерейный билет, вы вносите свой вклад в развитие спорта в стране

Почта России – один из крупнейших партнеров «Столото» по продаже лотерейных билетов. Приобрести тиражные и бестиражные лотерейные билеты в ассортименте можно в любом почтовом отделении страны.