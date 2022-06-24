24.06.2022
16:26
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Спорт

Еще один якутянин стал чемпионом мира по мас-рестлингу

Валерий Никаноров не упустил свой шанс стать чемпионом мира — сообщает телеграм-канал СПОРТ ЯКУТИИ.

В весовой категории до 70 кг теперь новый король👑☝🏼

Фото: «Спорт Якутии»
Источник: «Спорт Якутии»

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