Еще один якутянин пополнил кошелек мошенника

В полицию Нерюнгринского района Якутии обратился 34-летний житель Нерюнгри. Заявитель пояснил, что хотел приобрести мотоцикл. Он нашел контакты человека, живущего во Владивостоке, который принимает заказы с предоплатой, привозит товар из Японии, а затем отправляет заказчикам. Мужчина решил воспользоваться услугами данного гражданина и связался с ним по телефону. Тот согласился выполнить заказ и попросил перевести на карту предоплату в сумме 100000 рублей за выбранный потерпевшим мотоцикл. Потерпевший отправил деньги, после чего продавец перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что это был мошенник, и обратился в полицию.

Уважаемые граждане! При покупке товара дистанционно, первое, что должно вас насторожить – это требование предоплаты. При совершении крупных покупок лучше воспользоваться проверенными интернет-магазинами либо интернет-сайтами, уделяя особое внимание отзывам покупателей. В очередной раз сотрудники полиции напоминают о бдительности: не осуществляйте операций по переводу денежных средств на счета и телефонные номера неизвестных вам лиц!