Еще один якутский фотограф — призер международного конкурса!

Еще один якутский фотограф стал призером международного конкурса «35AWARDS», им стал организатор туров по Якутии Михаил Потапов. Напомним, ранее мы сообщали, что призером этого конкурса стала известный фуд-фотограф из нашей республики Наталья Оконешникова.
Фотография Михаила Потапова на тематику зимнего пейзажа «Рассвет на Индигирке» вошла в ТОП 4% лучших. Кроме того, Михаил вошел в ТОП 12% лучших фотографов конкурса!
Всего участие приняло более 4000 человек из 100 стран и 821 городов.
Сам Михаил скромно написал в своем Instagram:
Не знаю считать данный сертификат достижением или нет, решать ВАМ мои дорогие подписчики)
Но все же есть порох в пороховницах, и горит огонь в глазах😁
Наши поздравления Михаилу!
Справка:
35AWARDS — крупная международная премия основана в 2015 году создателями профессионального фото-сообщества. Особое внимание премия уделяет системе голосования в 3 этапа, на каждом из которых ожесточаются критерии отбора. Благодаря этой системе организаторы могут обработать огромное количество загружаемых работ. В задачи премии входит поиск 100 лучших работ года в различных номинациях. А с 2017 определение 100 лучших фотографов года на 3-х лучших работах