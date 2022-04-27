Еще один сильнейший многоборец Якутии пропустит Игры Дыгына-2022

Владимир Федоров не сможет принять участия на отборочном этапе к «Играм Дыгына» турнире по национальному многоборью — сообщает Спорт Якутии в своем аккаунте.

Об этом атлет из Нюрбинского района подтвердил «Спорту Якутии». Причина — рецидив травмы спины. Владимир заявил, что немного сожалеет о том, что пропустил «Кубок Чемпиона», где ранее были разыграны 4 путевки.

Владимир Федоров один из сильнейших и опытных многоборцев Якутии, является постоянным участником финалов «Игр Дыгына» последних лет, он также чемпион Республики Саха по национальному многоборью 2020 года. Мастер спорта РС(Я) по трём видам спорта. Он должен выступить на VIII Спортивных играх народов Якутии в Борогонцы по вольной борьбе в весовой категории до 92 кг.

Последний отборочный этап пройдёт 29-30 апреля в СК «Дохсун».