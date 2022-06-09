Еще один самолет-зондировщик прибудет в Якутию

Ан-26 «Циклон» будет привлекаться Авиалесоохраной к тушению лесных пожаров.

В Якутии после 10 июня будет базироваться еще один самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. Если первые два судна привлекались к предупреждению лесных пожаров, то Ан-26 «Циклон» Авиалесоохрана привлечет именно на их тушение.

«Кроме того, что было выделено из федерального бюджета, глава республики Айсен Николаев направил дополнительные средства из регионального бюджета на привлечение воздушных судов для тушения пожаров. Сегодня мы будем проводить штаб под председательством руководителя Рослесхоза Ивана Советникова, где обсудим дополнительные меры поддержки. В любом случае у нас на этой неделе сюда прилетает дополнительный вертолет от Авиалесоохраны. Планируем выставить еще самолет для искусственного вызывания осадков для тушения пожаров. Это зондировщик Авиалесоохраны», — сказал Алексей Венглинский. В случае осложнения пожароопасной обстановки в Якутию также будут переброшены дополнительные силы федерального резерва парашютистов — десантников Авиалесоохраны «Отрабатываем вопросы по переброске сюда сил федерального резерва. У нас план действий полностью по Якутии сформирован. Осталось только решить вопросы по дате, так как пожаров значимых у вас пока нет. В этом году пожароопасная обстановка здесь гораздо лучше. Силы и средства перебрасывать сюда прямо сейчас несколько преждевременно. Но в любом случае авиация будет уже на этой неделе», — отметил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. Напомним, первый самолет-лаборатория Як-42 Росгидромета работал в регионе с 13 мая. Искусственные осадки были вызваны в Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Амгинском районах, а также в вилюйской группе улусов.

Второй самолет-зондировщик Росгидромета Ан-30М прибыл в республику 2 июня. Его технические характеристики позволяют совершать посадку не только на бетонную, но и на грунтовую взлетно-посадочную полосу. Поэтому его планируют задействовать как в центральных районах, так и в арктических. Если первые два зондировщика Росгидромета используются именно для предупреждения возникновения ландшафтных пожаров, то самолет Авиалесоохраны — для тушения лесных пожаров.