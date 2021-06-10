Еще один ребенок на велосипеде попал под машину в Якутске

Столичная Госавтоинспекция, в связи с ростом числа дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, предупреждает двухколёсных участников дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ими Правил безопасности на дорогах.

9 июня в 16:00 поступила информация о том, что на регулируемом перекрестке улиц Орджоникидзе и Петра Алексеева г.Якутска сбили 13-летнего мальчика — велосипедиста.

Предварительно установлено, что 9 июня около 4-х часов дня 45-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер Кариб», на регулируемом пешеходном переходе улиц Орджоникидзе и Петра Алексеева, совершил наезд на юного велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись справа налево по направлению движения транспортных средств.

В результате ДТП мальчик получил ушиб левого локтя, назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки, водитель иномарки поясняет тем, что когда он следовал в сторону ул. П.Алексеева при движении по правому краю проезжей части, в момент когда объезжал ДТП с правой стороны неожиданно выехал подросток на велосипеде, стал пересекать проезжую часть.

По каким причинам ребенок один находился на улице предстоит выяснить полицейским. Информация о дорожно-транспортном происшествии с участием ребенка-велосипедиста для решения вопроса о привлечении родителей мальчика к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что велосипедисты, выбирающие современное и экологичное средство передвижения, зачастую игнорируют требования ПДД, а автолюбители не замечают на дороге данную категорию участников дорожного движения, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями.

Из-за того, что велосипедисты – это незащищённая категория, травмы, полученные ими в ДТП, несут за собой длительное лечение и реабилитацию. Среди пострадавших велосипедистов более 30% – дети, у которых отсутствуют навыки ориентирования в дорожной обстановке, они неправильно оценивают ситуацию на дороге и, неосознанно нарушая ПДД, становятся участниками дорожно-транспортных происшествий.

Велосипедисты наравне с водителями автомобилей и иных транспортных средств, а также пешеходами, являются участниками дорожного движения и при передвижении на велосипеде по дорогам общего пользования должны руководствоваться требованиями ПДД: при начале движения и маневрировании показывать соответствующие сигналы, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу – спешиваться. Зачастую, это требование игнорируют большинство велосипедистов – как взрослых, так и детей. Юным велосипедистам, не достигшим 14-летнего возраста, выезжать на дорогу запрещено!

Родителям несовершеннолетних следует помнить, что, приобретая ребенку велосипед, они несут ответственность за безопасность несовершеннолетнего при участии в дорожном движении. Прежде чем отправить ребенка на велопрогулку, необходимо напомнить ему о соблюдении ПДД, вместе выбрать безопасное место для катания.

Велосипедистам также следует помнить и об использовании средств защиты – шлемы, наколенники, налокотники, которые даже при падении с велосипеда помогут избежать получения травм, а при дорожно-транспортном происшествии минимизируют травмы. При движении в темное время суток на одежде и велосипедах должны присутствовать световозвращающие элементы.