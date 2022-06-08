08.06.2022
19:19
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Экология

В Якутии обнаружен второй разлив нефтепродуктов — идет проверка прокуратуры

 По поручению прокуратуры республики прокуратура Анабарского района организовала проверку по информации о разливе нефтепродуктов на территории законсервированной котельной ПАКУ-2 с. Юрюнг-Хая. Предварительно установлено, что объем разлива составил около 5-6 куб.м. на территорию в размере 30 кв.м.   Работниками Анабарского филиала ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия) в целях недопущения распространения загрязнения проведена отсыпка территории, ее обработка нефтесорбентом.
В ходе проверки прокуратура с привлечением специалистов установит причины и условия, повлекшие разлив, ущерб, причиненный окружающей среде, будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.  

Ранее был выявлен разлив нефтепродуктов на реке Алдан.

В Томпонском улусе выявлен разлив нефтепродуктов
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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