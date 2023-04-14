14.04.2023
20:15
377
Происшествия
Еще один пожар в многоквартирном доме в Якутии
14 апреля в 15:50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Солдатова в г. Мирной. К месту вызова незамедлительно прибыли огнеборцы. На момент их прибытия горела кухня в одной из квартир. В результате пожара огнем повреждена помещение кухни на площади 6 кв.м. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники Мирнинского пожарно-спасательного отряда.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС Якутии,
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