14.04.2023
20:15
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Происшествия

Еще один пожар в многоквартирном доме в Якутии

14 апреля в 15:50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Солдатова в г. Мирной. К месту вызова незамедлительно прибыли огнеборцы. На момент их прибытия горела кухня в одной из квартир. В результате пожара огнем повреждена помещение кухни на площади 6 кв.м. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники Мирнинского пожарно-спасательного отряда.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС Якутии,

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