Еще один Ми-8 направлен на пожар на Ленских столбах

Напомним, самолет-амфибия БЕ-200 МЧС РФ работает в республике больше месяца, он прибыл 6 июня по заявке главы Якутии Айсена Николаева. Также по заявке главы региона на прошлой неделе дополнительно к имеющемуся в распоряжении республики Ми-8 в Якутск были направлены три вертолета из других регионов ДФО.

Как сообщили в МЧС по РС(Я), с начала июня самолетом БЕ-200 и вертолетами МИ-8 было сделано 746 сбросов, слито 3899 тонн воды. Налет воздушных судов составил 173 часа 49 минут. Вылеты совершались в Сунтарский, Усть-Майский, Усть-Алданский, Мирнинский, Нюрбинский, Сунтарский, Томпонский и другие районы Якутии. БЕ-200 постоянно базируется в Мирном, вертолетный парк — в Якутске.

«Сегодня один вертолет вернулся из Усть-Майского улуса. 10 июля, в 05:00 еще один Ми-8 вылетает в Хангаласский район на тушение пожаров в Национальном парке «Ленские столбы», — прокомментировала начальник пресс-службы МЧС Ксения Рахматулина.