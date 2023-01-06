Еще один квартал в Якутске остался без света и тепла в минус 40

Около 01:00 ночи 06.01.2023 года на пульт ЕДДС поступило сообщение об аварийном отключении на КТП «Дачи Сергелях». По предварительным данным под отключение попало 62 дома.

В настоящий момент на месте работает городская спасательная служба под руководством руководителя УГОиЧС Николая Егорова. Спасатели оснащены генераторами и пушками для обеспечения запуска электроэнергии. Сотрудниками Управы Автодорожного округа во главе с руководителем Николаем Обоюковым проводится подворовой обход жителей для выяснения кому необходима помощь.

В ближайшее время Якутскэнерго приступит к восстановительным работам после выяснения причины аварии. Энергетики приступили к ремонтно — восстановительным работам на КТП «Дачи Сергелях»

На месте аварии КТП «Дачи Сергелях» продолжаются ремонтно-восстановительные работы под руководством заместителя главы города Егора Кардашевского, дежурного Министерства ЖКХ Егора Никифорова, а также руководителя УГОиЧС Николая Егорова и главы Автодорожного округа Николая Обоюкова.

Городской спасательной службой и сотрудниками полиции проводится подворовое оповещение населения.

Предварительная причина аварии — упавшая опора. Обстоятельства падения опоры выясняются.

Электроэнергию восстановят в течение 2-3 часов.

В 07ч. 05 мин. 06.01.2023 авария на КТП «Дачи Сергелях» устранена, электроэнергия восстановлена в полном объёме.

В настоящий момент сотрудниками «Сахатранснефтегаз» и сторонними организациями по тех. обслуживанию ведётся работа по запуску газовых котлов в домах.

На устранение аварийного отключения электроэнергии КТП «Дачи Сергелях» было привлечено 11 единиц техники и 31 человек.

За время отключения электроэнергии городскими спасателями оказана помощь генераторами в четырёх частных домах.

В настоящий момент сотрудниками «Сахатранснефтегаз» и сторонними организациями по тех. обслуживанию ведётся работа по запуску газовых котлов в домах.