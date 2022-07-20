20.07.2022
15:48
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Политика

Еще один кандидат выдвигается на выборы главы Мегино-Кангаласского улуса

В Мегино-Кангаласскую территориальную избирательную комиссии о своём выдвижении на выборах главы муниципального района «Мегино- Кангаласский улус» представил документы народный депутат РС ( Я) доцент СВФУ имени М.К. Аммосова АФНАСЬЕВ Софрон Антонович . Субъект выдвижения — социалистическая политическая партия «Справедливая Россия -Патриоты — За правду». Об этом сообщает телеграм-канал Центризбиркома Якутии.

Ранее заявил о своем самовыдвижении на выборы главы Мегино-Кангаласского улуса Дмитрий ТИХОНОВ, глава села Майя.

ТИК зарегистрировала первого кандидата на выборы. Им стал Семен ПОТАПОВ, заместитель главы Мегино-Кангаласского улуса, выдвинутый партией «Единая Россия».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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