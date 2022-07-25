25.07.2022
12:55
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Политика

Еще один кандидат обозначился на выборы главы Нюрбинского улуса

Адвокат и общественник Любомир ММИХАЙЛОВ сдал документы в Нюрбинский ТИК.

Михайлов выдвинулся от Партии возрождения России, сообщает телеграм-канал Sakhaday. 

Источник: @sakhaday

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