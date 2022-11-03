Еще один детский сад вскоре откроется

В Верхневилюйском районе по программе комплексного развития сельских территорий строится новый детсад.

В селе Харбалах Верхневилюйского района завершают строительство нового детского сада по программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы». Объект введут до конца 2022 года.

«Строительство объектов образования – одна из приоритетных задач для республики. Ее реализация стала возможной благодаря поддержке федерального центра, институтов развития, привлечения внебюджетных средств. Важно, чтобы с самого маленького возраста наши дети воспитывались в комфортных условиях. Поэтому мы уделяем особое внимание качеству новых дошкольных объектов», – ранее отметил Глава Якутии Айсен Николаев.

В новом здании детского сада в селе Харбала разместятся физкультурно-музыкальный зал, кухня со вспомогательными помещениями, медицинский и процедурный кабинеты, служебно-бытовые помещения. Созданы условия для удобства маломобильных групп населения. На территории будут

располагаться спортивная площадка и площадки для отдыха и игр.

«На данный момент ведутся завершающие работы по благоустройству территории детского сада, установке мебели и оборудования. Степень готовности объекта более 99,5%. Завершение строительства дошкольного учреждения планируется до конца текущего года», — сообщил заместитель министра строительства Якутии Евгений Афанасьев.

Напомним, в рамках национальных проектов и государственных программ Республики Саха (Якутия) в регионе в 2022 году вводится 6 новых детских садов на 260 мест в Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском и Среднеколымском районах.