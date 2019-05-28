Еще один депутат остался без мандата в Якутии

Прокуратура Среднеколымского района Якутии провела проверку предоставления депутатами представительных органов местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Установлено, что одним из депутатов муниципального образования «Байдинский наслег» в установленный законом срок не представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес председателя Наслежного совета депутатов представление об устранении нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия.