01.12.2021
14:07
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Якутия

Еще один автозимник открылся в Якутии

В Булунском районе на участке сухопутного зимника между поселками Тикси и Найба автомобильной дороги «Булун» с 1 декабря открыто движение автотранспорта с общим весом до 30 тонн.

Приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» подрядной организации ООО «Восход» необходимо обеспечить надлежащее технико-эксплуатационное состояние автозимника. 

Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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