Еще не вечер! Герман Хатылаев покоряет высоты

Звезда якутской эстрады, этномузыкант и педагог Герман ХАТЫЛАЕВ вместе с женой Клавдией находятся в родной Баайа5е Таттинского улуса, где традиционно организовали лагерь для детей «Төрут дор5оон». Хатылаевы воспитали много поколений якутских барабанщиков и других музыкантов, исполняющих на традиционных якутских инструментах.

Нынче Герман вспомнил детские забавы. В детстве он любил прыгать с шестом, то есть перемахивать с палкой через традиционное якутское куруө – забор из трех тонких стволов, прибитых горизонтально. Такой забор не препятствие для человека, но останавливает скотину.

И вот, 61-летний Герман Хатылаев оказался в прекрасной форме. И хотя он перенес сложный ковид, с легкостью перемахнул через забор высотой с его собственный рост. Так он через 50 лет повторил свои детские упражнения. Все-таки, барабаны — это не только искусство, это фактически спорт, при котором активно работают мышцы всего тела и тренируется дыхательная система.

Так что – Еще не вечер! Смотрим, радуемся и мотивируемся. Желающие могут записаться на занятия по якутским барабанам. Хатылаевы проводят занятия и для взрослых, причем ограничений по возрасту нет. Как утверждает Герман Хатылаев, занятия барабанами чистят кровь и укрепляют здоровье, поднимают жизненный тонус.