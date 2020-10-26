Еще двое жителей Якутии стали жертвами аферистов

В полицию Нерюнгринского района Якутии обратился 36-летний мужчина. Он пояснил, что ему с номера 8945-111-30-12 позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка. Она спросила, подавал ли он заявку на получение кредита в личном кабинете, на что мужчина ответил отрицательно. Тогда она сообщила, что вскоре с ним свяжутся из отдела безопасности, и завершила разговор. Буквально сразу ему перезвонили с этого же номера, но на том конце провода была уже другая женщина. Она представилась сотрудником службы безопасности банка и сказала, что для отмены оформления кредита необходимо зайти в приложение банка и заблокировать его, но при этом она просила не прерывать телефонный разговор. Мужчина ответил, что так не сможет открыть приложение, тогда она сказала, что сама зайдет в его личный кабинет, а ему нужно будет после звукового сигнала продиктовать коды из смс-сообщений, что он и сделал три раза. После чего лжесотрудница банка попросила 12 часов не заходить в приложение, якобы пока оно не функционирует. Мужчина, поверив ей, открыл его только на следующий день и в личном кабинете обнаружил, что на его имя оформлен кредит на сумму 631 708 рублей. Затем он позвонил на «горячую линию» своего банка и узнал от специалиста, что мошенники, получив доступ к его личному кабинету, оформили кредит и обналичили деньги.

Также в полицию обратился 40-летний житель г. Нерюнгри. Ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Назвав его по имени-отчеству, предупредила, что в отношении него проводятся мошеннические действия — аферист пытается оформить на его имя кредит. Она сообщила, что за ним будет закреплен менеджер банка Юрий Варламов. Затем звонок был переведен на «Юрия», который сказал, что теперь несет ответственность за финансы клиента, и сообщил, что сейчас ему позвонит следователь, занимающийся расследованием уголовного дела в отношении сотрудника банка по факту его мошеннических действий. Действительно вскоре позвонил якобы следователь и попросил мужчину выполнять все указания закрепленного за ним менеджера. Поверив им на слово, потерпевший по просьбе «Варламова», поехал к банкомату. При этом лжеменеджер убедил его, что не надо приходить в офис банка, потому что они еще не установили сотрудника, который причастен к мошенничеству, и для конспирации все финансовые операции нужно проводить через банкоматы. По указанию «Варламова» мужчина внес все наличные средства, которые были у него, в сумме 470 000 рублей на продиктованный аферистом счёт.

По словам потерпевших, они знали о подобных схемах мошенничества, но лжесотрудники банка вели диалог грамотно и вежливо, поэтому мужчины поверили, что незнакомцы действительно представляют интересы банка.

Уважаемые жители Якутии! При получении подозрительных звонков от якобы сотрудников банка, которые сообщают о несанкционированном снятии денег или об одобренном кредите, то сразу же завершайте разговор и для уточнения информации самостоятельно перезванивайте по номеру «горячей линии» своего банка.