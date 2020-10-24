Еще два якутянина попались на уловки дистанционных мошенников

В полицию г. Якутска обратилась 81-летняя пенсионерка. Выяснилось, что заявительнице позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и предупредил о том, что её сбережения, хранящиеся на банковском счете, могут быть похищены, поэтому он убедил её перевести их на «безопасный счет». Мужчина не давал пенсионерке опомниться и всё это время был с ней на телефонной связи. Пожилая женщина действовала под диктовку злоумышленника: сняла все свои сбережения со сберегательной книжки, затем несколькими платежами перевела денежные средства в сумме 390 000 рублей на указанный ей банковский счет.

Осознав, что попала на уловку мошенника, пенсионерка обратилась с заявлением в полицию.

Также в полицию г. Якутска обратилась 29-летняя горожанка. Накануне потерпевшая разместила на сайте «Юла» объявление о продаже детской кровати за 8000 рублей. Покупатель нашелся сразу. Обговорив детали покупки, она получила от покупателя ссылку на форму «безопасной сделки» для получения оплаты за товар и оформления доставки в г. Алдан. Женщина перешла по ссылке и ввела данные своей карты, а также код, который поступил ей в смс – сообщении. После чего с её банковской карты списались 8120 рублей. Затем покупатель снова отправил ссылку на сайт тех. поддержки, где потерпевшую заверили, что деньги потом вернутся, и ей нужно снова указать данные своей банковской карты. В этот момент карта заявительницы автоматически заблокировалась банком. В результате мошенник успел похитить 8120 рублей.

Уважаемые граждане, запомните несколько правил, чтобы не попасться на уловки мошенников:

— Сотрудники банка никогда не звонят гражданам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты);

— Сотрудники банка в телефонном разговоре не просят назвать ваши конфиденциальные данные, в том числе реквизиты карт, пароли и суммы, хранящиеся на счетах;

— Сотрудники банка не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на якобы так называемые «безопасные счета»;

— При совершении покупок на сайтах бесплатных объявлений будьте внимательны. Не проходите по ссылкам неизвестных вам отправителей и никому не сообщайте конфиденциальные данные своей банковской карты.