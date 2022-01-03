Еще два якутянина отдали деньги телефонным мошенникам

Будьте бдительны! Сотрудники службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам

Настойчивые телефонные звонки от мошенников стали в последнее время настоящим бедствием для якутян. Казалось бы, все знают: если вам звонят из банка и сообщают о попытке взлома вашего личного кабинета, попытке взять кредит или требуют перевести деньги на «безопасный счет», не верьте — это мошенники, и самым лучшим способом спасти свои финансы станет окончание разговора.

На днях 41-летнему механику судна на мобильный телефон поступил звонок от лжеработника банка «ВТБ», который сообщил, что с его банковской карты пытаются незаконно снять денежные средства, и для их сохранения нужно сообщить реквизиты своей карты. Поскольку звонивший знал данные мужчины — фамилию, имя, отчество и банковские счета — он поверил ему на слово и выполнил его требования. Затем ему поступил звонок якобы от сотрудника ФСБ, который стал расспрашивать, имеются ли у него карты в других банках. Тут мужчина заподозрил неладное и прервал разговор. Однако, к тому времени с кредитной карты потерпевшего были списаны 166 918 рублей.

Другой случай обмана произошел с 36-летним вахтовиком. В интернет-приложении он разместил объявление о продаже детской кроватки за 8 500 рублей. Вскоре ему написали с незнакомого номера и поинтересовались товаром. Потенциальный покупатель прислал ссылку якобы для получения оплаты. Перейдя по ней, мужчина ввел данные банковской карты и трехзначный cvv-код. В итоге у него было похищено в общей сложности 68 000 рублей.

Полицейские в очередной раз напоминают:

— при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает информацию подобным образом;

— не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам;

— завершите разговор. Сотрудник банка никогда не попросит данные карты или интернет-банка. В случае проявления подозрительной активности карта просто блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка.

-не переходите по подозрительным ссылкам, которые вам направляют незнакомые люди.