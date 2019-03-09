Еще два якутских борца выходят в финал международного турнира

Два якутских борца Константин Капрынов (61 кг) и Петр Кириллин (70 кг) вышли в финал международного турнира среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева в Якутске.

Сегодня, 9 марта, на ковёр вышли представители весовых категорий 61, 70, 79, 92 и 125 кг. По итогам предварительных схваток в финал пробились ещё два представителя якутской школы борьбы — Константин Капрынов (61 кг) и Петр Кириллин (70 кг). На пути к финалу Капрынов одолел Стиляна Илиева из Болгарии (9:1), Тугжаргала Эрденебата из Монголии (12:8) и американца Габриэля Роберта Тагг (9:1-туше). А вот Петр Кириллин был сильнее земляка Никиты Софронова (10:2) и чеченца Аюбхана Саидалханова (15:6-туше). Напомним, в первом дне соревнований в весе 57 кг финальную пару составили Петр Копылов и Айсиэн Винокуров. Таким образом, сразу четыре якутских борца поборются за медали высшей пробы.

Финалы в/к 61, 70, 79, 92 и 125 кг пройдут завтра, 9 марта, с 14:00 по 16:00ч, а сегодня с 18:00 по 20:00ч по якутскому времени состоятся финальные схватки весовых категорий 57, 65, 74, 86 и 97 кг.

ФИНАЛЬНЫЕ ПАРЫ ВТОРОГО ДНЯ:

61 кг

Ибрагим Абдурахманов (Россия-Дагестан) — Константин Капрынов (Россия-Саха)

70 кг

Петр Кириллин (Россия-Саха) — Рамазан Якубов (Россия-Красноярск)

79 кг

Ахмед Ташухаджиев (Россия) — Халид Яхиев (Россия)

92 кг (по круговой системе)

Асхаб Гамзатов (Азербайджан) — Юрий Иванов (Россия)

А.Сапарнязов (Узбекистан) — Дьулустаан Борисов (Россия)

125 кг

Ашот Рушанян (Россия) — Х.Магакян (Армения).

Николай БЯСТИНОВ