Еще два кандидата покинули гонку за пост мэра Якутска

Официальные решения об этом опубликовала Якутская городская территориальная избирательная комиссия.

Речь идет об Илье Николаевиче Паймушкине и Микаэле Сергеевиче Заболотном. Сведения о них исключаются из бюллетеней голосования (путем вычеркивания ручкой с синей пастой) и из информационных плакатов о кандидатах (путем заклеивания белой бумагой).

Напомним, что оба соискателя были лишены регистрации кандидатов на выборы мэра Якутска решением Якутского городского суда за нарушения в оформлении документов. Апелляция в Верховном суде республики оставила в силе решение суда первой инстанции. Таким образом, оба кандидата выбывают из выборной гонки за пост мэра.

Ранее дистанцию покинули Михаил Мярикянов, Александр Аммосов и Владимир Федоров.

Борьбу продолжают Евгений Григорьев, Иван Комаров, Савва Михайлов, Виталий Обедин, Айаал Прокопьев и Евгений Рябченко.

Досрочные выборы мэра Якутска пройдут с 26 по 28 марта.