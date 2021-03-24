Еще два кандидата покинули гонку за пост мэра Якутска
Официальные решения об этом опубликовала Якутская городская территориальная избирательная комиссия.
Речь идет об Илье Николаевиче Паймушкине и Микаэле Сергеевиче Заболотном. Сведения о них исключаются из бюллетеней голосования (путем вычеркивания ручкой с синей пастой) и из информационных плакатов о кандидатах (путем заклеивания белой бумагой).
Напомним, что оба соискателя были лишены регистрации кандидатов на выборы мэра Якутска решением Якутского городского суда за нарушения в оформлении документов. Апелляция в Верховном суде республики оставила в силе решение суда первой инстанции. Таким образом, оба кандидата выбывают из выборной гонки за пост мэра.
Ранее дистанцию покинули Михаил Мярикянов, Александр Аммосов и Владимир Федоров.
Борьбу продолжают Евгений Григорьев, Иван Комаров, Савва Михайлов, Виталий Обедин, Айаал Прокопьев и Евгений Рябченко.
Досрочные выборы мэра Якутска пройдут с 26 по 28 марта.
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