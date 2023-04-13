Еще четырем УК не продлили лицензии

В Якутии еще 4 управляющим компаниям не продлили лицензии на управление многоквартирными домами

По результатам рассмотрения 31 заявления на продление лицензии по управлению многоквартирными домами, Управлением госстройжилнадзора РС(Я) лицензии продлены 27 управляющим компаниям, отказано четырем, сообщает пресс-служба Управления госстройжилнадзора РС(Я)

Отказано в продлении лицензии следующим управляющим компаниям:

1. ООО УК «Ригель» (г. Якутск);

2. ООО УК «Стройтекс плюс» (п. Жатай);

3. ООО УЖК «Оймяконье» (Оймяконский улус);

4. ООО «СК «Сибирь» (Усть – Янский улус).

Причины отказа разные — так, у ООО УК «Ригель», ООО УЖК «Оймяконье» есть задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, у ООО УК «Стройтекс плюс», помимо задолженности перед РСО, не соблюдено требование по размещению информации в ГИС ЖКХ, а ООО «СК «Сибирь» нарушили сроки подачи заявления на продление лицензии.

Лицензия у данных организаций будет действовать до 1 июня 2023 года. После собственникам помещений в многоквартирных домах предстоит выбрать новую организацию, либо управляющая компания будет определена в рамках открытого конкурса органов местного самоуправления.

Кроме того, в Госдуму РФ внесен законопроект № 321568 – 8 о внесении изменений в ч. 3 ст. 199 Жилищного кодекса РФ, который предполагает устранение правовой неопределенности в вопросе дальнейшего управления домом лицензиатом, срок действия лицензии которого истёк.