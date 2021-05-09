«Эшелон Победы» прошел по станциям Алдан и Томмот

8 мая в Алданском районе Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно с местными органами власти провели акцию «Эшелон Победы».

На двух станциях — Алдан и Томмот — прошли праздничные мероприятия.

Встретили «Эшелон Победы» представители муниципальной власти городов Алдана и Томмота, участники и ветераны боевых действий разных лет и их родственники. У каждого на груди была видна Георгиевская лента, в руках — воздушные шары, флажки и гвоздики, как символы Дня Победы.

В торжественной части выступили лауреат всероссийских конкурсов ансамбль «ЖДЯ» и творческие коллективы Алданского района.

Юнармейцы, не смотря на свой юный возраст, органично и профессионально провели показательные выступления боевых приёмов самозащиты.

Слова поздравлений несли тёплую память и пожелание мира, благодарность и признательность. Со слезами на глазах звучала песня Победы, которая стала народным гимном этого священного дня!

9 мая «Победный пассажирский поезд» прибыл на станцию Нижний Бестях. Акционерная компания «Железные дороги Якутии» провела акцию для пассажиров «Георгиевская ленточка», раздав всем пассажирам поезда символическую ленточку в память и в благодарность тем людям, которые спасли мир от фашизма. На вокзале Нижний Бестях «Победный поезд» встретили песней «День Победы».

«Эшелон Победы» Акционерная компания «Железные дороги Якутии» проводит уже в восьмой раз. Этой акцией мы отдаем дань уважения и памяти участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, которые не жалея своих сил и жизни одержали Победу в этой ожесточенной войне. Эта акция также посвящена советским железнодорожникам, подвиг которых неоценим. Именно железнодорожники сыграли одну из важнейших задач по перевозке живой силы, военной техники, продовольствия, военных госпиталей. В условиях ограничительных мер все мероприятия проходили строго с соблюдением правил предосторожности и рекомендаций Роспотребнадзора. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Мегино-Кангаласском улусе праздничные мероприятия были отменены на станции Нижний Бестях, но в следующем году мы обязательно проведем «Эшелон Победы» с праздничными концертами на железнодорожном вокзале Нижний Бестях», — отметил заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам «Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Владимир Мирошник.