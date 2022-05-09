Эшелон Победы прибыл на железнодорожный вокзал в Нижнем Бестяхе

Сегодня 9 мая 2022 года в 10 часов 00 минут по звуки марша «Прощание славянки» на станцию Нижний Бестях прибыл «Эшелон Победы», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Жители Мегино-Кангаласского района впервые присоединились к Всероссийской Акции «Эшелон Победы», которая ежегодно проходит по всей стране в память о боевом и трудовом подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны.

Пассажиров поезда и гостей мероприятия встретили по якутскому обычаю оладьями и напитком «Бырпаах», торжественным митингом и музыкальным поздравлением. Железнодорожники раздали присутствующим георгиевские ленточки и праздничные флажки.

С Днем Победы поздравили всех собравшихся первый заместитель главы МР Мегино-Кангаласский район Семен Потапов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» — руководитель Представительства в г. Якутске Алексей Местников.

В своем приветственном выступлении Алексей Местников отметил, что Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно с администрацией Алданского района присоединилась к этой Акции в 2014 году, когда впервые поезд Победы прошел по станциям Алдан, Нижний Куранах и Томмот.

«Для железнодорожников поезда Победы были самыми важными поездами, потому что они привозили победителей домой после четырех страшных лет войны. И сегодня мы этой акцией отдаем дань уважения тем, кто совершил боевой и трудовой подвиг, приближая день Победы над фашисткой Германией. Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются» — сказал Алексей Местников и от имени руководства и коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» поздравил всех с Днем Победы!

Участников Акции «Эшелон Победы» поздравили Дмитрий Соловьев песней «Кукушка» из репертуара группы «Кино» и женский вокальный ансамбль «Рябинушки» песней «Пора в путь дорогу» из к\ф «Небесный тихоход».

После встречи «Эшелона Победы» коллектив станции Нижний Бестях возложил венок к Вечному огню в парке Победы.