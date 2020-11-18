ESG-направление АЛРОСА отмечено наградой Мосбиржи и Institutional Investor

АЛРОСА вошла в тройку лучших публичных компаний в России по направлению «экология, социальная ответственность и корпоративное управление» (ESG) по мнению иностранных инвесторов.

Московская биржа провела XXIII ежегодный конкурс годовых отчетов, в рамках которого были назначены дополнительные номинации в области работы с инвесторами. Авторитетное издательство Institutional Investor провело опрос международных инвесторов о результатах работы российских компаний. Лидеры определялись в таких направлениях, как: лучший финансовый директор (CFO), IR-специалист, ESG-направление, а также корпоративная программа взаимодействия с инвестиционным сообществом в зависимости от размера капитализации компании.

ESG-направление АЛРОСА получило награду Московской биржи и журнала Institutional Investor, заняв второе место среди российских публичных компаний.

Помимо этого, компания вошла в тройку лидеров в таких номинациях, как лучший финансовый директор (Алексей Филипповский); лучший IR-специалист (Сергей Тахиев); лучшая корпоративная программа по взаимодействию с инвестиционным сообществом среди российских компаний средней капитализации.

Справка:

Участники проведенного Institutional Investor опроса оценивали следующие показатели: готовность менеджмента к взаимодействию с инвестиционным сообществом; своевременный и надлежащий уровень раскрытия финансовой информации; быстрые и исчерпывающие ответы на запросы; наличие хорошо информированной команды специалистов по взаимодействию с инвесторами, уполномоченной говорить авторитетно от имени компании; конструктивность конференц-звонков; качество встреч, проводимых в рамках road-show, конференций и поездок на активы; качество корпоративных документов и материалов для инвесторов; предоставление аналитической оценки и полезных отчетов по показателям ESG/SRI; качество корпоративного веб-сайта; приверженность стандартам корпоративного управления. Institutional Investor — ведущее международное бизнес-издательство, специализирующееся, в первую очередь, на финансовой тематике. Помимо прочего, оно проводит различные исследования, конференции и семинары и является важным поставщиком деловой информации для инвесторов.