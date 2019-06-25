Ершов и «Эллэйаада» — продвижение Якутии во всем мире

Историю творят личности. Эта абсолютная истина подтверждается во все времена яркими примерами. Порой мы не замечаем тех, кто рядом с нами свершает великие безо всякого преувеличения дела. Одним из таких людей, с которым мне довелось познакомиться, является Михаил ЕРШОВ. На днях ему исполнилось 55 лет, с чем мы его и поздравляем! Горжусь тем, что рядом со мной работает человек, который продвигает якутскую культуру, фольклор и наследие по всему миру, человек, которого знают и признают представители традиционной культуры мира в Постоянном Форуме ООН по вопросам коренных народов.

28 июня Место проведения: исторический мультимедийный музей «Россия – Моя История», 2 этаж, ул.К.Уткина, 5. 10 ч. 00 м. Презентация об итогах 10-летней деятельности АНО Этнокультурное Объединение «Эллэйада» — директор МИХАИЛ ЕРШОВ (РС(Я), РОССИЯ) 11 ч. 00 м. Презентация исторического музея «Форт-Росс» — рейнджер парка РОБИН ДЖОЙ ВЕЛЬМАН (Калифорния, США). 11 ч. 30 м. Презентация Музея народов Сибири в Испании — директор музея КАРМЕН АРНАУ МУРО (ИСПАНИЯ). Место проведения: Общественный центр РС(Я), ул.Курашова, 24, конференц-зал № 603 14 ч. 30 м. Пресс-конференция об итогах 10-летней деятельности АНО ЭО «Эллэйада» с участием представителей зарубежных стран.

В повседневной жизни он трудится в Республиканском центре национальных видов спорта имени Василия Манчаары, отвечает за программно-методическое сопровождение наших исконных видов спорта, также он организует техническую поддержку многих проводимых в республике спортивно-культурных мероприятий, обеспечивая качественный звук. Кроме того, в последние годы Михаил Михайлович активно работает в Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада-спорт», где занимает ответственный пост исполнительного директора.

Но не менее важными и социально значимыми являются и его увлечения, и его общественная деятельность. Мы знаем Михаила Ершова как талантливого музыканта и великолепного исполнителя, одного из зачинателей суперпопулярной в 80-е годы группы «Дуораан». Он стоял у истоков проведения многих музыкальных фестивалей в республике. Так что заслуги его в этой области весьма и весьма значительны. Все это мы видим и знаем.

А вот о международной своей деятельности Михаил Михайлович в силу своей природной скромности предпочитает особо не распространяться. Посему многое, сделанное им и его единомышленниками в части продвижения республики и популяризации нашей культуры, истории и духовного наследия, зачастую засчитываются как достижения государственных органов. Между тем, созданная М.М.Ершовым и его друзьями В.Ф.ЯКОВЛЕВЫМ и Л.М.ИВАНОВЫМ общественная организация «Эллэйаада» за 10 лет своего существования сделала столько, сколько впору выполнить иному министерству с его государственным аппаратом и финансами, и заслужила авторитет и признание на уровне Организации Объединенных Наций. Благодаря ему АНО «Эллэйаада» за активную деятельность по всему миру в августе 2017 года получила специальный консультативный статус экономического и социального совета ООН. Культурологические экспедиции и акции «Эллэйаады» очень значительны и стали примером для подражания и продолжения. Сегодня не все знают, что традиции проведения якутских ысыахов и установки наших сакральных сэргэ заложены именно Михаилом Ершовым сотоварищи. Поэтому иногда возникает небольшая путаница. При этом важно отметить, что «Эллэйаада» не имеет государственных бюджетных источников финансирования и штатных работников. И это не единичные акции, а рассчитанная на долгосрочную перспективу кропотливая работа. Все мероприятия реализуются Михаилом и его друзьями во время отпусков и за счет личных средств участников проекта или за счет грантов. Организация является обладателем гранта Экономического и социального совета ООН и Гранта Президента РФ в области народной дипломатии.

Ну, и чтобы не быть голословным, далее приведу сухие факты отчета о десятилетнем подвижническом труде «Эллэйаады».

Автономная некоммерческая организация Этнокультурное объединение «Эллэйада» была учреждена в 2009 году Ершовым Михаилом Михайловичем (ныне – директор организации), музыкантом и звукоинженером Ивановым Леонидом Моисеевичем и директором этнокомплекса «Ус Хатын» Яковлевым Вильямом Федоровичем.

Предметом деятельности Организации является осуществление следующих видов деятельности: оказание услуг в области сохранения и развития культурного, духовного и интеллектуального наследия коренных народов Республики Саха (Якутия), организация и проведение презентаций, семинаров, научных конференций, фестивалей, концертов, выставок, масштабных шоу в целях популяризации, сохранения и развития этнической культуры коренных народов Якутии, проведение научных исследований и этнографических экспедиций, организация сотрудничества, культурных связей и обмена опытом между этнокультурными организациями и творческими коллективами республики и зарубежных стран, производство документальных фильмов, оказание услуг по воспроизведению и реставрации памятников культуры, оказание услуг по проведению традиционных обрядов и устройству обрядовых комплексов.

Автономная некоммерческая организация Этнокультурное объединение «Эллэйада» является автором проектов «Установка Сэргэ за рубежом», «Фестиваль Якутской культуры за рубежом» и «Ысыах за рубежом».

За десять лет деятельности АНО Этнокультурным объединением «Эллэйада» организованы и реализованы следующие крупные этнокультурные проекты:

Обряд встречи солнца в Сентрал Парке г.Нью-Йорк, 2009 год.

Установка памятных тотемов в рамках празднования 200-летнего юбилея «Форт-Росс» (Калифорния, США, 2012 г.)

Обустройство традиционного жилища народов Якутии в музее народов Сибири в г.Лас-Вентас (Испания, 2013 г.)

Первый традиционный Ысыах в Европе для комиссии ЮНЕСКО с обустройством обрядового комплекса «Тусулгэ» в рамках международного фестиваля » Культура и традиции» в г.Ганнат (Франция 2013 г.).

Организация участия якутского шамана Тумэр Ойуун-Леонида Саввина в обряде, посвященном окончанию 5000-летнего периода и переходу в новый бахтун календаря Майя (г. Канкун, Мексика, 2012 г.).

Реализация проекта «Живой музей» силами народных мастеров Таттинского улуса в рамках ежегодной сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.

Участие в культурной программе открытия художественной экспозиции «О Сибири» в музее г.Санта Роза (Калифорния, США, 2014 г.).

Проведение фестиваля культуры Якутии в Арт-Центре Гуалала с участием представителей Генконсульства РФ в Сан-Франциско (Калифорния, США, 2014 г.).

Установка памятных тотемов «Сэргэ» на территории «Дома Дружбы» в г.Рига (Латвия, 2015 г.).

Презентация проектов «Каталог материального культурного наследия коренных народов Якутии в музеях мира» и «Создание фонда аудиовизуального наследия коренных народов мира в секретариате Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов».

Организация международной научно-практической конференции по сохранению священных, почитаемых и сакральных мест коренных народов в с. Сунтар. 2017 год.

Установка тотема дружбы между штатом Аляска и Россией в городе Анкоридж, в рамках 23 заседания Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства (штат Аляска, США, 2018) в рамках 23 заседания Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства.

Встреча на уровне руководителей Технического университета Навахо и АНО ЭО «Эллэйада» по вопросам организации мероприятий по культурному обмену (США, штат Нью- Мексико, 2019 г.).

Организация и проведение переговоров с руководством кафедры молекулярной биологии Стенфордского университета (профессор Ной Розенберг, США, Калифорния) с целью сотрудничества и обмена информацией в области генетических исследований происхождения коренных американцев.

Организация за активную деятельность в области популяризации традиционной культуры коренных народов Якутии на международном уровне в августе 2017 года получила специальный консультативный статус экономического и социального совета ООН.