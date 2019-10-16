Ерофеев день 2019: приметы и что нельзя делать

17 октября православные христиане отмечают память священномученика Иерофея, епископа Афинского (I век).

Иерофей Афинский — священномученик. По преданию, первый епископ Афинский и ученик апостола Павла. Иерофей в византийских синаксарях предстаёт, подобно Дионисию Ареопагиту, членом совета старейшин Ареопага, обращённым в христианство апостолом Павлом и ставшим первым епископом Афинским. Однако это противоречит словам Дионисия Коринфского (в пересказе Евсевия Кесарийского), называющего первым епископом Дионисия Ареопагита. День память Иерофея — 4 октября, на следующий день после память Дионисия Ареопагита. В западных календарях эта память появляется с XIV века.

В народном календаре этот день 17 октября известен как Ерофеев день. С этого дня устанавливаются холода. Говорят: «Как ни ярись, мужик Ерофей, а на Ерофея и зима шубу надевает».

По поверью, с этого дня перестают бродить по лесу лешие. Расставаясь с лесом, они, будто с досады, ломают деревья как тросточки, на полянах вырывают землю на семь пядей, загоняют всех зверей по норам. Во весь день ветер воет по лесам, птицы не смеют прилетать к деревьям, а суеверные мужики и бабы не решаются ходить в лес, боясь взбесившегося лешего. «Леший — не свой брат: переломает все косточки не хуже медведя»

Ерофеев день — что нельзя делать

На Ерофея ни в коем случае нельзя ходить в лес – в этот день леший буянит перед долгой спячкой. Он куражится и веселится, ломая деревья и гоняя лесную живность. Считается, что в этот день лешак и человеку может нанести физический вред. Заканчивается его «веселье» только с первыми петухами.

Так как день в народе слывет нехорошим не только из-за проделок лешего, но и потому, что по земле гуляют злобные духи, из дома выходить не стоит даже ненадолго. Но если уж пришлось, следует вспомнить о нательных крестиках и образках.

Ерофеев день — приметы