ЕР зажгла вечный огонь в Мариуполе

Партия проводит в регионах России, на Донбассе и освобождённых территориях патриотические мероприятия ко Дню Победы

Впервые за 8 лет торжественные мероприятия 9 мая прошли и в Мариуполе. У памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе в День Победы снова зажёгся Вечный огонь. Привести этот мемориал в порядок активистам «Единой России», «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской Роты» помогали мирные жители.

«В этом году 9 мая в Мариуполе – особенный день. Мариупольцы как никто чувствуют, что такое фашизм. Потому что им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские ордена. И сегодня первый раз можно вздохнуть полной грудью и ощутить радость святого для всех нас праздника Победы, который нам завещан отцами, дедами и прадедами. Мы должны сегодня брать с них пример на поле боя и восстанавливая родной город. Мы построим красивый город. И нам поможет в этом память о наших предках. О тех, кто победил войну», — подчеркнул депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин, который координирует работу партии по оказанию помощи Мариуполю и его жителям.

В ходе памятных мероприятий волонтеры МГЕР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту и пронесли её до монумента «Воину-освободителю Донбасса». Это самая большая в мире Георгиевская лента – её площадь составляет 2100 кв. метров.

Помимо этого, в рамках акции «Сад памяти», которая проводится вместе с «Единой Россией», на аллеях «Памяти мариупольцев, погибших в 2014-2022 годах», и «Подвигу воинов России и Донецкой Народной Республики, павших при освобождении Мариуполя», высадили деревья.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» поможет в восстановлении Вечных огней на Донбассе и освобожденных территориях.

Также партия вместе с «Волонтерами Победы» проводит в народных республиках акции «Подарок ветерану» и «Георгиевская ленточка». Старт акции «Подарок ветерану» в Луганске дал Андрей Турчак. А тысячи георгиевских ленточек в ЛДНР доставили с очередной гуманитарной колонной, которую собрали региональные отделения партии.

Ранее в Мариуполе был открыт памятник бабушке Ане, которая защитила Знамя Победы. Его установку организовала «Единая Россия». Скульптуру изготовили в Санкт-Петербурге и доставили в город активисты партии. Бабушка Аня живет в Двуреченском районе Харьковской области.

К 1 сентября на территории Луганской Народной Республики «Единая Россия» откроет первый казачий кадетский корпус на 350 мест для детей от 12 лет. В нём будут заниматься дети из Старобельского и близлежащих районов, в том числе дети-сироты. Всего в Луганской Народной Республике планируется открыть 3-4 таких учебных заведения.

Елена Голомарева, народный депутат, координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Республике Саха (Якутия):

-Наша партия в рамках проекта «Историческая память» проводит множество патриотических акций к Дню Великой Победы.

Так, мы совместно с общественными объединениями, министерством образования и науки Республики Саха ( Якутия) провели ряд открытых патриотических уроков в школах республики, встречи с ветеранами тыла и Великой Отечественной Войны, продолжаются ремонтные работы по памятникам.

Нельзя забывать свою историю, мы должны относиться к истории своей Родины с достоинством и с той ответственностью, которая будет передаваться из поколения в поколение.

И по традиции, руководство РИК ЯРО ВПП «Единая Россия», депутаты фракции «Единой России» и активисты местных отделений партии встретились с нашими ветеранами войны и тыла, передали им подарки и присоединились к акции «Поём двором».