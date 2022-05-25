ЕР запустила процедуру предварительного голосования

Оно начнется в полночь по Москве и пройдёт в регионах, где этой осенью состоятся выборы

Ключ шифрования блокчейна предварительного голосования «Единой России» был разделён на четыре части 22 мая. Их передали на хранение сенатору Александру Карелину, президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осеевскому, президенту Фонда информационной безопасности Илье Массуху, секретарю Санкт-Петербургского отделения «Единой России», депутату Госдумы Сергею Боярскому. Части ключа будут храниться в специальных сейф-пакетах до 29 мая – когда завершится голосование их соединят, после чего начнется процедура подсчета голосов. Блокчейн сразу будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Проверить корректность подсчёта смогут все желающие.

Как сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов, на участие в предварительном голосовании «Единой России» в этом году зарегистрировались более 1,1 миллиона избирателей.

«Уже с завтрашнего дня они через портал Госуслуг смогут определить сильнейших кандидатов, которым доверят будущее своих городов и сёл. Как цифровая экосистема мы постоянно эволюционируем и сделали процедуру удобной и безопасной», — сказал он.

Сергей Перминов отметил высокий интерес к предварительному голосованию и среди кандидатов.

«Конкурс на место в законодательных органах субъектов РФ выше 7 человек на место, в административных центрах, городских думах — более 5 человек на место. Наша уникальная процедура в этом году подтверждает свои лидерские характеристики», — подчеркнул замсекретаря Генсовета.

Подтверждена и защищенность предварительного голосования «Единой России». Полную прозрачность подсчёта голосов обеспечит блокчейн, все голоса избирателей в котором зашифрованы личными электронными ключами. Результат голосования расшифровать можно только после соединения ключей шифрования, отметил руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев.

«Для того, чтобы процедура была непрозрачна даже для нас, как организаторов, создана технология разделения ключа. Когда через неделю мы соберёмся здесь и соединим ключи, будет запущен процесс дешифровки блокчейна, и мы узнаем результаты. Безопасности системы в этом году уделено пристальное внимание, потому что увеличилась интенсивность кибератак. Мы совместно с коллегами из «Ростелекома» эту безопасность полностью обеспечиваем. У нас подключены дополнительные специалисты и оборудование», — сообщил он.

Александр Карелин отметил, что предварительное голосование «Единой России» помогает совершенствовать избирательные технологии.

«Партия демонстрирует максимальную технологичность процедуры. Всё больше людей становятся участниками самых современных цифровых процессов. А то, что мы проводим предварительное голосование семь дней, гуманно к избирателям, которые помогают «Единой России» определить кандидатов», — сказал он.

Илья Массух, в свою очередь, подчеркнул, что «Единая Россия» является одним из мировых лидеров использования электронных технологий и более 10 лет совершенствует процедуру отбора кандидатов на выборы напрямую избирателями.

«Россия на одном из первых мест по взаимодействию с обществом с помощью ИТ-услуг. Эти технологии — это не дань времени, а удобство для граждан по участию в политическом процессе. Ты можешь взаимодействовать с партией и государством на даче, на работе. Очень правильно, что партия продолжает использовать новации, и они сопровождаются безопасным и явным выбором человека, который в итоге выливается в управление государством», — отметил эксперт.

На рост популярности процедуры среди избирателей обратил внимание и Михаил Осеевский. Он также сказал, что партия при совершенствовании процедуры предварительного голосования уделяет повышенное внимание его удобству и безопасности.

«Уверен, что именно таким и будет голосование в ближайшие несколько дней. И никаких проблем с работоспособностью технологий не будет», — заключил он.

Предварительное голосование «Единой России» проводится по первой, наиболее открытой модели, когда принять участие в процедуре могут все зарегистрированные на территории избирательных округов избиратели, и в электронной форме с 23 по 29 мая. Регистрация избирателей открыта с 18 апреля и продлится до 27 мая включительно. Проголосовать с нуля часов по Москве с 23 мая можно на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги или Мос.ру для жителей столицы. Результаты предварительного голосования будут подведены 31 мая. Победители представят партию на выборах осенью. С 9 по 11 сентября 43 избирательные кампании пройдут в 34 субъектах РФ, по результатам выборов будет замещено более 21,5 тысяч мандатов. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – пройдут выборы депутатов 6 законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум, органов МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдет 15 кампаний по выборам губернаторов.

Михаил Донской, общественный деятель, специалист отдела АПР РИК ЯРО ВПП «Единая Россия»:

— Главное богатство Якутии — это молодежь, ее потенциал, креатив, современный подход к традициям, вклад в развитие региона и всей страны. Молодежь сейчас активна и воспринимает все предоставленные возможности с воодушевлением. Кадровый партийный проект «ПолитСтартап» – это прозрачный и честный механизм обновления самой Партии: поддержали тебя люди и рядовые партийцы – становись кандидатом, получи наставника и борись за депутатство. Для молодежи это новый вызов, новые возможности и полный доступ к реализации своего потенциала.

После обучения и реализации проектов участников будут отобраны победители, которые получат наставников из числа федеральных политиков и технологов, предоставится возможность обучиться в Высшей партийной школе.

Можно заметить, как в районах Якутии повысилось количество молодых людей которые участвуют в предварительном голосовании партии. Победители представят партию на выборах осенью. Проголосовать за своего кандидата можно на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги.