ЕР запускает проект «Качество детства»

Для оценки качества работы регионов по просемейному блоку народной программы партии будет запущен проект «Качество детства»

В нём будут описаны все направления и формы защиты детей и семей с детьми, чтобы они четко представляли, как в той или иной территории развивается защита семьи и детства и решаются вопросы социальной политики в конкретном направлении, сообщила председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на приёме по вопросам материнства и детства 1 июня, который она провела вместе с Председателем партии Дмитрием Медведевым.

«Мы аккумулируем все данные, которые поступили к нам, на конкретные территории и в целом по России. Это анализ вопросов образования, медицины, детской семейной инфраструктуры, социальной защищенности, безопасности, доступности культурных, спортивных объектов для детей и т.д. Самое главное — понять, в чем причина успеха одного региона и какие методы оттуда взять», — отметила она.

Выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия — приоритет народной программы «Единой России». Несмотря на введение санкций, продолжают появляться новые форматы поддержки — например, выплаты на детей от 8 до 17 лет, расширение программы маткапитала с его индексацией, сохранение социальных выплат по потере кормильца подросткам при подработке в каникулы. Эти меры были обеспечены при поддержке «Единой России».

Постоянно совершенствуются меры социальной поддержки. С 1 июня за счёт индексации прожиточного минимума будут проиндексированы пособия — например, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до 3 лет, выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 17 лет. Увеличение затронет порядка 15 млн россиян.

При этом социальные выплаты с 1 мая защищены от списаний за долги. Банки не смогут обратить взыскание на такие средства без согласия заёмщика. Это касается, в том числе, разовых выплат, которые вводятся указами Президента и постановлениями Правительства. В перечень не подлежащих списанию вошли также пособия беременным женщинам с невысоким доходом и средства соцконтракта.

С этого года увеличен размер материнского капитала — эти поправки обеспечила «Единая Россия». Также по инициативе партии справедливое право на маткапитал получили отцы, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рождённого после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.

Для повышения доступности детского отдыха и оздоровления по предложению партии перезапущена программа возврата половины стоимости путёвок в детские лагеря. Она продлится до 31 августа 2022 года. Максимальная сумма возврата составляет 50% от стоимости путёвки (не более 20 тысяч рублей). В прошлом году программу инициировала «Единая Россия», и ей воспользовались 420 тысяч человек.

Также партия выступила за запрет на перепрофилирование детских лагерей. Помимо этого, в рамках совместного с «Единой Россией» проекта до 2030 года будет модернизировано 1400 стационарных детских лагерей. Также планируется в три раза увеличить количество лагерей палаточного типа: начиная с 2023 года — с 300 до 1000.

Продолжается программа капремонта школ, которую партия реализует вместе с Минпросвещения в регионах. В неё уже включены более 2 тысяч образовательных учреждений, из них на 2022 год — более 1,3 тысяч. Всего за 5 лет отремонтируют 7,3 тысячи школ, в 2022–2023 годах — 3 тысячи. Причём каждая школа получит новое оборудование. Помимо этого, в регионы поступят новые автобусы для доставки детей на учёбу.

Для помощи семьям партия также планирует запустить семейные многофункциональные центры в восьми регионах страны. В их числе — Новосибирская, Иркутская, Челябинская, Новгородская, Тульская и другие области, рассказала Анна Кузнецова. Успешный опыт работы таких МФЦ уже есть у Новгородской области. Его необходимо тиражировать — такую инициативу озвучили Президенту.

«В такие МФЦ семья сможет прийти со своей проблемой, а дальше специалисты центра разведут эту задачу по тем ведомствам, которые в той или иной части должны её исполнять. Считаю, что такие подходы абсолютно своевременны. Для семьи помощь должна быть организована буквально на расстоянии вытянутой руки», — отметила Анна Кузнецова.

С начала специальной военной операции «Единая Россия» в рамках гуманитарной миссии помогает в решении вопросов детей, эвакуированных из Донбасса и находящихся в народных республиках и на освобождённых территориях. В частности, в гуманитарных центрах, которые организовала «Единая Россия», открыты детские комнаты, где с детьми занимаются педагоги и психологи. 1 июня в Луганске состоялось открытие первого досугового центра для детей, где будут организованы творческие и спортивные занятия в летнее время.

Проработан вопрос реабилитации детей, получивших ранения, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по договорённости с Фондом детского доктора Рошаля. Помимо этого, упрощается устройство сирот из ДНР, ЛНР и Украины в российские семьи — с инициативой урегулировать законодательство для решения этого вопроса выступала «Единая Россия». По Указу Президента начал действовать упрощённый порядок приёма детей-сирот в российское гражданство.

Работа по помощи в решении вопросов жителей, в частности, семей с детьми из ЛДНР, помощь в налаживании мирной жизни — задача «Единой России», подчеркнул Председатель партии.

«Нам ещё нужно будет осознать те изменения, которые происходят. Они ещё грядут. И научиться работать в новых условиях. Надеюсь, вместе с коллегами по Госдуме вы сможете помочь в налаживании нормальной жизни в ЛНР, ДНР, на Донбассе в целом, в других местах, которые освобождены от националистов, взявших там в определённый период власть в свои руки и угнетавших большое количество людей. Спецоперация продолжается. Она будет идти до тех пор, пока не будут достигнуты все её цели, поставленные Верховным главнокомандующим, Президентом страны. Но даже в этот период мы должны по мере возможности помогать всем, кто обратился к «Единой России» за помощью и поддержкой», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Атласова Алена Николаевна, председатель Постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи и детства, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья»:

— В Республике Саха (Якутия) с целью укрепления семьи, как основы государства, и формирования условий защищенности и уверенности в будущем, проводится системная работа. При поддержке фракции «Единая Россия» принят ряд законов и нормативных правовых актов, направленных на поддержку семьи, материнства и детства.

С 1 мая многодетные семьи Якутии могут получить единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей за счёт средств регионального материнского капитала «Семья». В рамках реализации антикризисных мер данный законопроект был внесен Главой Айсеном Николаевым и поддержан парламентом.

Народными депутатами проводится системная работа по расширению направлений применения республиканского маткапитала. Так установлена возможность направления средств республиканского материнского капитала «Семья» на оплату проезда ребенку и сопровождающему его лицу к месту лечения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обратно, а также на подключение индивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения.

Впервые введен институт отцовства в Конституцию Республики Саха (Якутия), что способствует сохранению традиционных семейных ценностей.

В 2019 году по предложению многодетных семей республики народными депутатами был разработан базовый Закон Республики Саха (Якутия)«О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)». Закон включил в состав многодетной семьи детей в возрасте от 18 до 23 лет при условии обучения в образовательных организациях по очной форме обучения и (или) прохождения военной службы по призыву.

В целях экономической поддержки многодетных семей по предложению постоянного комитета с 2021 года от уплаты транспортного налога освобожден один из родителей многодетной семьи в отношении одного зарегистрированного на него транспортного средства по его выбору.

Также внесены изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)» о повышении возрастного порога «молодой семьи» до 35 лет, а также законодательно закреплены меры государственной поддержки многодетных семей, фактически оказываемые на основании иных правовых актов республики. В частности, это бесплатное посещение детьми из семей с 5 и более детьми учреждений культуры и спорта, отнесение граждан с 5 и более детьми к отдельным категориям граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление государственной социальной помощи семьям с 10 и более детьми для приобретения транспортного средства.

Главой Республики Саха (Якутия) А.С. Николаевым 2022 год объявлен Годом Матери в Республике Саха (Якутия).

Семьи, в которых родится ребёнок, получат существенную региональную выплату – целевой капитал «Дети столетия», чтобы подчеркнуть особый смысл 100-летия республики и Года Матери.

Глава Якутии Айсен Николаев 12 мая подписал Указ о единовременной денежной выплате в размере 30 тысяч рублей за счет средств целевого капитала Республики Саха (Якутия) «Дети столетия» в рамках реализации антикризисных мер.

За первые четыре месяца 2022 года – Года Матери в Якутии – родились более 4 тысяч детей.

Республика сохраняет лидирующие позиции по коэффициенту рождаемости, занимает 7-8 места среди всех регионов и первое – на Дальнем Востоке. Это показатели результата многолетней политики республики, ориентированной на человека.