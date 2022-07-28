ЕР запускает акцию «Собери ребёнка в школу»

Активисты партии по всей стране помогут подготовить школьников к 1 сентября.

Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году партия распространит акцию на Донбасс и освобождённые территории, сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова в ходе гуманитарной миссии в ЛНР. Первую партию школьных комплектов — рюкзаки и канцелярские принадлежности — передали детям народной Республики представительницы женского комитета «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» на встрече в Краснодоне.

«До начала нового учебного года остаётся чуть больше месяца. И мы прекрасно понимаем, что для мам и бабушек сейчас очень важной заботой и задачей является подготовка детей к новому учебному году. Нужно всё успеть, найти, купить. А с учётом того, что ситуация в народных республиках сейчас крайне непростая, эта задача усложняется. Поэтому в этом году мы проводим акцию «Собери ребёнка в школу» не только в регионах России, но и на Донбассе. Сегодня вместе с командой «Единой России» и «Молодой Гвардии» мы привезли первую партию школьных принадлежностей и вручаем их первоклашкам», — сказала Дарья Лантратова.

Как сообщил председатель МГЕР Антон Демидов, молодогвардейцы вместе с московским отделением «Единой России» уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза — рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклассников и детские книги.

«Сбор помощи в рамках данной акции организован в наших отделениях по всей стране. Желающих помочь очень много. Доставка будет организована каждые две недели вместе с нашими волонтёрами. Отмечу, что большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе», — рассказал Антон Демидов.

Партийная акция проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Новая школа». Координатор партпроекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова, отметила, что помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Единая Россия» организует более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. В этом году особое внимание надо уделить детям–вынужденным переселенцам из Донбасса и освобождённых территорий, поддержать, обеспечить нашим традиционным школьным рюкзачком со всеми необходимыми канцтоварами, чтобы они могли пойти в школы 1 сентября вместе с другими ребятами», — подчеркнула Алёна Аршинова.

Петр Черкашин, заместитель Секретаря Якутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с молодежью:

— В этом году в нашей республике состоится традиционная акция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Собери ребенка в школу», где примут участие члены, активисты партии, представители местных отделений, депутаты всех уровней, неравнодушные граждане.

Как всегда окажем адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, а также детям беженцев из Донбасса в подготовке к началу учебного года, соберем канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму, обувь.

Пользуясь случаем, призываю всех присоединиться к этой замечательной акции! Наша сила – в единстве!