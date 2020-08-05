ЕР выступила с инициативой о защите должников

Профильные министерства и банки поддержали инициативу Единой России о защите гарантированного минимального дохода должника от взыскания. Предложения ведомств учтут при доработке документа в осеннюю сессию Госдумы

Единая Россия подготовила законопроекты, которые должны запретить взыскивать за долги сумму в размере МРОТ — чтобы человек не оказался в ситуации, когда он не может купить продукты или что-то, необходимое в быту. Государство должно защищать людей, которые попали в трудную ситуацию, заявил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак в ходе обсуждения партийной инициативы с профильными министерствами и профессиональным сообществом.

«Это, с одной стороны, гарантирует реализацию конституционного права граждан на социальное обеспечение. С другой стороны — должно отрезвляющим образом подействовать на кредитные учреждения, особенно микрофинансовые организации, которые порой навязывают людям займы под грабительские проценты, а потом обирают их «до нитки»», — отметил Андрей ТУРЧАК.

Предполагается, что должники получат возможность указать банковский счет, на котором в течение месяца будет сохраняться минимальный доход в размере прожиточного минимума, не подлежащий списанию. Всё остальное может использоваться для погашения долга.

«Защита минимального дохода граждан – это принципиальная позиция Единой России. Если речь идет о выживании человека, надо сохранять прожиточный минимум», — отметил первый заместитель руководителя фракции Единой России в Госдуме Андрей ИСАЕВ, и пояснил, что в законопроекте речь идет не только о средствах пенсионеров, инвалидов и других социальных уязвимых категорий, но и тех, кто не получает социальную поддержку от государства. Это индивидуальные предприниматели и самозанятые, у которых имеющиеся средства списываются «под ноль» за долги.

Документ, который партия разрабатывала вместе с профильными министерствами, поддержали Минтруд, Минюст, Федеральная служба судебных приставов и Банк России. Концепцию одобрили в том числе в Сбербанке и Федерации независимых профсоюзов России. Отзыв Правительства подготовит Минэкономразвития. Все участники дискуссии указали на ряд шероховатостей, которые будут устранены при доработке законопроекта. Единая Россия создаст рабочую группу с участниками профильных ведомств и социальных партнеров, чтобы доработать законопроект к концу августа.

«Да, нужная законодательная инициатива, в настоящее время очень много людей после пандемии коронавируса оказались в очень трудной жизненной ситуации, получив кредиты не могут оплатить долги и было бы хорошо, если сохранится минимальный доход в размере МРОТ у них на счету. Речь идёт о средствах не только пенсионеров, инвалидов, и других социально уязвимых категорий, но и тех кто не получает социальную поддержку государства, это индивидуальные предприниматели и самозанятые. Мы обязательно поддержим эту законодательную инициативу», — прокомментировал ситуацию член комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации, член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Владимир ЧИЧИГИНАРОВ.

Подводя итоги встречи, Андрей Турчак отметил, что Единая Россия организует обсуждение законопроекта в регионах. Кроме того, он подчеркнул, что прошедшее совещание — первое из серии обсуждений, на которых будут затрагиваться вопросы защиты доходов, поддержки занятости, обеспечения справедливой оплаты труда, повышения доступности лекарств — ранее эти темы называли приоритетными для работы Единой России в осеннюю сессию Госдумы.

«Эти темы объединены нацеленностью на человека, его защиту, заботу и благополучие. Именно это главные приоритеты партии в работе с людьми», — резюмировал Андрей Турчак.