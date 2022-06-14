ЕР встретилась с делегацией народного совета ДНР

Работа над интеграцией правовой базы будет идти в профильных комитетах при непосредственном участии депутатов Госдумы от партии вопросы возвращения Донбасса к мирной жизни и гармонизации законодательной базы обсудили на встрече фракции «Единой России» с делегацией Народного совета ДНР, которая прошла по приглашению партии. В частности, речь шла о совершенствовании законодательства по поддержке малого и среднего бизнеса и внедрения на Донбассе института самозанятости с учетом инициатив граждан. «Важно отказаться от избыточной регуляторности в части поддержки бизнеса. Также необходимо обсудить вопросы, связанные с особыми экономическими зонами и привлечением инвестиций. Нужно налаживать не только законодательство, но и экономические связи, восстанавливать разрушенные объекты, закрывать потребность населения в электроэнергии. Это широкое поле для взаимодействия, мы полностью открыты и готовы работать в этом направлении», — сказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Также будут проработаны изменения в таможенное законодательство — таможенные службы поддерживают предложения «Единой России» по упрощению доставки гуманитарных грузов на Донбасс, сообщила вице-спикер Госдумы, глава партийного Штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. Поддержку нашли и другие решения. «Обсуждали с Минпромторгом средства реабилитации, которые должны поставляться в социальные учреждения. Было также озвучено предложение о бизнес-миссии – бизнес активно хочет участвовать в восстановлении республики, вкладываться и работать на территориях. В ближайшее время эта бизнес-миссия состоится.

Через площадку Штаба «Единой России» мы сможем эффективно решать сложные вопросы, аккумулировать усилия органов власти, экспертов, общественных организаций, которые приезжают помогать», — отметила Анна Кузнецова. Одно из ключевых направлений – работа над законодательством Донбасса в сфере здравоохранения. Действовавшая на территории ЛДНР система медицины отличалась от той, что была введена на освобождённых сейчас территориях. Последняя имела коммерческую направленность, что приводило к долгому ожиданию плановой помощи, отметил глава комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов. «Большая часть людей просто не имела доступа к диспансеризации и всему остальному. На примере Мариуполя мы видим, что крен был явно в сторону коммерциализации медицины. Нужно все системы привести к одному знаменателю. И начинать с единой электронной системы, как, например, на Госуслугах в разделе «Моё здоровье». Единый цифровой контур позволит сразу видеть проблемы, работать на опережение и помогать в проактивном режиме. Мы понимаем, что население будет от нас требовать организацию всей помощи – и первичной, и высокотехнологичной. Мы всегда поможем, подскажем. И, вне всякого сомнения, все будет гармонизировано», — подчеркнул он. В свою очередь, председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка выразил уверенность, что взаимодействие с фракцией «Единой России» поможет наладить экономические связи ДНР с Россией. После восстановления в том числе и экономической инфраструктуры, регион способен работать, зарабатывать и приносить пользу, сказал он. «Украине бывшая Донецкая область давала 20% ВВП. Донецкий край — это край рабочий, деловой, край промышленной торговли. Одно из направлений, где нам предстоит достаточно большая работа — таможенное законодательство. Мы поставили задачу нашему аппарату дать конкретный анализ по каждому комитету, где необходимо провести работу более плотную работу по гармонизации законодательства с российским, где у нас есть расхождения, и насколько мы в нынешних условиях можем внести необходимые изменения. Уверен, что при участии фракции «Единой России» у нас получится это значительно быстрее», — уверен Владимир Бидевка. Он также отметил, что «Единая Россия» в сложившихся условиях оказывает не только гуманитарную поддержку жителям ДНР. «Депутаты от партии практически постоянно находятся в Республике, организуют работу гуманитарных центров, помогают врачам. Сегодня Хубезов — это уже имя нарицательное в республике. Это подчеркивает то, какую помощь Россия в вашем лице оказала даже не просто государству Донецкой Народной республики, а жителям в тяжелый период, когда они нуждались во врачебной неотложной помощи», — заключил председатель Народного совета ДНР. Напомним, «Единая Россия» вместе с Народным советом ДНР работают над гармонизацией законодательства. Для этого из числа депутатов Госдумы и Народного совета будут созданы профильные рабочие группы, главной задачей которых станет устранение любых барьеров на пути дальнейшей интеграции Донбасса с Россией в каждой сфере — экономике, образовании, здравоохранении, предпринимательстве. По приглашению «Единой России» официальная делегация ДНР приехала в Москву на межпартийные переговоры и консультации с представителями обеих палат Федерального Собрания.

