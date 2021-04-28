ЕР, волонтеры-медики и студенты поздравили работников Скорой помощи

На счету скорой помощи – миллионы вызовов и спасенных жизней. Именно сотрудники неотложки первыми оказывают экстренную помощь пострадавшим. От их оперативности и профессионализма зависит человеческая жизнь. И уже много лет День работников Скорой помощи в России и в странах бывшего Союза отмечается 28 апреля.

Отсчет развития службы скорой медицинской помощи г. Якутска начинается с момента подписания приказа НКПЗ ЯАССР от 7 февраля 1931 года № 15 о передаче пункта скорой помощи Якутской областной больницы в ведение Горздрава. С этого периода начинается история станции скорой медицинской помощи как самостоятельного лечебного учреждения.

От имени секретаря ЯМО партии «Единая Россия» Альберта Семенова главного врача станции «Скорая помощь» Татьяну Андросову поздравил исполнительный секретарь местного отделения Андрей Бессонов. Он вручил ей приветственный адрес и цветы. «Работа медицинского персонала неотложной помощи в период пандемии особенно важна. Выражаем самые глубокие слова благодарности за ваш труд, самоотверженность и терпение», — сказал Андрей Бессонов.

Тем временем молодогвардейцы, волонтеры-медики, члены Объединенного студенческого совета общежитий и профсоюзной организации студентов СВФУ организовали поздравительный флешмоб. Ранним утром волонтеры собрались возле станции скорой помощи и поздравили медицинских работников зажигательным танцем. Общественники передали медикам небольшие презенты в виде тортов и открыток с поздравительными словами.

«Круглосуточно бригады скорой помощи спешат на вызов, чтобы оказать квалифицированную помощь человеку, находящемуся в критической ситуации. Самые глубокие слова благодарности и пожелания здоровья, профессиональных побед и спокойных дежурств», — отметила заместитель руководителя Волонтерского центра партии Жаклин Алексеева.

Региональный координатор Всероссийского движения «Волонетры-медики» Алена Кычкина подчеркнула, что отдавать должное труду удивительных людей, преклониться перед их мужеством и терпением, благодарить за доброту и милосердие нужно не только в праздники.