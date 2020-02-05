ЕР внесла в Госдуму законопроект о «народном» бюджетировании

Практика показывает, что люди на местах лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, поселке, городе стала комфортнее, отметил Андрей ТУРЧАК.

«Единая Россия» 3 февраля внесла в Госдуму законопроект об инициативном или «народном» бюджетировании. Он позволяет гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, практика в регионах показывает, что такой подход весьма эффективен: люди на местах лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, поселке, городе стала комфортнее.

Турчак подчеркнул, что для «Единой России» главным ориентиром всегда являлось мнение граждан.

«Законопроект о «народном бюджете» создает прозрачные и единые условия для того, чтобы распространить эту практику на всю нашу большую страну. В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и в других важных для них вопросах. До сих пор подобные проекты существовали каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов. Как следствие, всего 1% бюджетных средств на сегодняшний день тратится с учетом мнения граждан. Президент России Владимир Путин поручил увеличить в 5 раз финансирование проектов, предложенных жителями. Наш законопроект во многом направлен на решение этой задачи», — отметил Турчак.

«Граждане будут сами решать, на что тратить местный бюджет, особенно на наслежном уровне – где все друг друга хорошо знают, и именно в наслегах будет иметь максимальный эффект, – отметил Секретарь Анабарского Местного отделения ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава Анабарского улуса Иван Семенов. – Расходование средств станет более по-хозяйски рачительным. Бюджетные средства станут расходоваться с участием самих жителей и будут направлены на самые насущные проблемы, которые требуют решения в первую очередь с точки зрения населения. Подобный механизм уже зарекомендовал себя в ходе реализации программы поддержки местных инициатив, где муниципалитеты совместно с населением отбирали проблемные вопросы и принимали по ним конкретные решения. Например, в 2019 году в одном из наших наслегов проложен тротуар с водостоком, подготовлены площадки для размещения контейнеров твердых коммунальных отходов. Это говорит о том, что общественность готова брать на себя ответственность за распределение местного бюджета. Сейчас очень важно поддержать данный законопроект и надеемся на его быструю реализацию».

Напомним, на заседании Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ Турчак сообщил Президенту России Владимиру Путину о том, что «Единая Россия» вместе с Правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Секретарь Генсовета Партии попросил поддержать законопроект. «Согласен», — ответил Путин.