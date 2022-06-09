ЕР вместе со студентами поможет в восстановлении Донбасса

Партия уже направляет в народные республики и освобождённые территории стройматериалы.

Развитию гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе и освобожденных территориях было посвящено первое заседание партийного Штаба по гуманитарному сотрудничеству, который возглавляет замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова. На Штабе обсуждались вопросы работы таможенно-пропускных пунктов при доставке гуманитарной помощи, обеспечения больниц Донбасса и освобождённых территорий необходимыми лекарствами и оборудованием, взаимодействия с общественными организациями для налаживания мирной жизни.

Как отметила Анна Кузнецова, одно из основных направлений гуманитарной миссии «Единой России» — помощь в восстановлении инфраструктуры ЛДНР и освобождённых территорий. Партия уже направляет на Донбасс стройматериалы, а помогать в проведении строительных работ будет вместе с «Российскими студенческими отрядами».

«Ремонтировать разрушенные строения и расчищать завалы будут сформированные отряды добровольцев. Здесь мы очень рассчитываем на «Российские студенческие отряды», – сказала она.

Как сообщил руководитель движения, зампред комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселёв, на Донбассе постоянно уже работают 500 добровольцев из студотрядов.

«С 2014 года «Российские студенческие отряды» работают с Луганской Народной Республикой. Участвуют в мероприятиях в школах, в слётах. С 2017 года работаем также и с Донецкой Народной Республикой. Поэтому сегодня «Российские студенческие отряды» готовы стать, в том числе, помощниками в строительном направлении на закреплённых территориях», — рассказал он.

Помимо этого, «Российские студенческие отряды» готовы провести дополнительную работу с медуниверситетами, чтобы задействовать в оказании помощи молодых врачей в качестве младшего медицинского персонала.

В организации работ по восстановлению соцобъектов и жилых домов также поможет «Молодая Гвардия Единой России». Волонтёры организации уже сейчас получают заявки на помощь в ремонте школ.

«Мы готовы подключаться к новым задачам и оказывать помощь волонтёрам любых регионов по работе на освобождённых территориях. Мы открыли отделения в ЛНР и ДНР. Теперь задача — включение молодёжи в общероссийскую волонтёрскую сеть. Подписан Указ Президента и есть возможность застраховать добровольцев, которых мы будем отправлять для помощи Донбассу», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Также «Единая Россия» окажет поддержку военным, задействованным в СВО, и их семьям. Это, в том числе, юридическое сопровождение и иные формы поддержки во всех сферах жизни, подчеркнула Анна Кузнецова.

«Эту работу будем проводить вместе с «Отцами России», фондом «Своих не бросаем». Конкретные шаги партии уже сделаны – инициированы законопроекты о расширении льгот для тех, кто участвовал в СВО», — напомнила она.

Помимо этого, «Единая Россия» займётся урегулированием таможенного законодательства. Как отметила Анна Кузнецова, всё ещё возникают ситуации, когда гуманитарные грузы, жизненно важные медикаменты, продукты питания, предметы первой необходимости задерживаются на границе.

«Мы, безусловно, понимаем и признаём необходимость исполнения всех норм действующего законодательства по пересечению границы, в т.ч. с грузами, которые требуют особого внимания и подхода. Но эти документы писались в мирное время. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, нам нужно, максимально соблюдая закон, найти оптимальные решения этих вопросов, чтобы грузы, которые будут формироваться в т.ч. «Единой Россией», максимально быстро доходили нашим военным, пострадавшим людям», — подчеркнула она.

Кроме того, Штаб планирует работать с общественными организациями для налаживания жизни в ЛДНР и на освобождённых территориях.

«Мы предлагаем сформировать реестр НКО, действующих на Донбассе и освобождённых территориях, наладить их устойчивое взаимодействие с профильными общественными организациями в России. При Штабе будет сформирован реестр организаций, с которыми мы будем работать», — сказала Анна Кузнецова.

Чтобы оказать помощь как можно большему числу людей, «Единая Россия» откроет ещё один центр помощи – уже в Харьковской области. В нём жители смогут получить лекарства, продукты и консультации, сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров, который курирует гуманитарную деятельность «Единой России» в Харьковской области. Помимо него, за координацию гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе и освобождённых территориях отвечают депутаты Госдумы «Единой России»: на территории ДНР – Дмитрий Саблин, на территории ЛНР – Виктор Водолацкий, на территории Херсонской области – Игорь Кастюкевич.

Как подчеркнул Глава ДНР Денис Пушилин, «Единая Россия» помогает консолидировать людей, которые хотят оказывать помощь жителям освобождённых территорий.

«По мере освобождения территорий республики увеличивается количество людей, которым нужна помощь, расширяется и перечень поставляемых грузов. Создание штаба по гуманитарному сотрудничеству является более чем своевременным решением. От имени граждан ДНР благодарю «Единую Россию» за колоссальные усилия по организации помощи Донбассу», — подчеркнул Глава ДНР.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, более 300 тонн медикаментов. На территории ЛДНР и освобожденных территорий работает 17 гуманитарных центров «Единой России», 9 из них – в Мариуполе, по одному в Херсоне и Попасной.

В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» также открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы народных республик, освобожденных территорий и оказывают помощь мирному населению и военным. В общей сложности с начала СВО около 250 медиков-добровольцев из России приехали на помощь коллегам на Донбасс.

Айсен Соловьев, руководитель МООО «Российские Студенческие Отряды», член партии «Единая Россия»:

— Планируется организация молодежного лагеря на территории Донбасса с целью восстановления мемориальных комплексов и объектов культуры, а именно по восстановлению памятника героической истории Донбасса «Саур-Могила» в Шахтерском районе Донецкой области, исторического музея «Прометей» в селе Дмитровка. Волонтеры будут вести работы по восстановлению памятников и объектов культуры, а также зданий школ и детских садов, это наша первоочередная задача. Предполагаемые даты реализации проекта: 27.06.2022 г. – 31.07.2022 г.

На сегодняшний день мы ждем концепцию проведения молодежного лагеря и старт набора участников. Будем рассматривать возможность участия членов студенческих отрядов Якутии.

Напомним, что ЯРО партии «Единая Россия» совместно с общественными приемными местных отделений партии собирают гуманитарную помощь для жителей и беженцев ДНР и ЛНР по всей республике. Так в целом собрано больше пятнадцати тонн, это продукты питания, одежда, предметы первой необходимости, бытовая химия, инструменты и многое другое.