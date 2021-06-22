ЕР согласовывает кандидата на должность председателя Ил Тумэн

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В соответствии уставом партии президиум Якутского регионального политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» рассмотрел и принял решение направить на согласование в президиум генерального совета партии кандидатуру ЕРЕМЕЕВА Алексея Ильича для выдвижения на должность председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Согласно процедуре, после рассмотрения и утверждения президиумом генерального совета, решение будет рассмотрено на заседании фракции «Единая Россия» в парламенте республики для выдвижения на голосование.

Биографическая справка:

Дата рождения: 27 апреля 1973 года

Место рождения: с. Намцы Намского района Якутской АССР

Образование:

1995 — Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, специальность «история»;

1999 — присуждена ученая степень кандидата политических наук;

2006 — Дальневосточная академия государственной службы, экономист.

Трудовая деятельность:

1995 – 1996 гг. — заведующий отделом по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму администрации Намского улуса;

07.1996 – 08.1996 г. — заместитель главы улуса по социальным вопросам администрации Намского улуса;

1996 – 1999 гг. — аспирант очного обучения Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации;

1999 – 2000 гг. — главный специалист Министерства по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия);

01.2000 – 05.2000 г. — старший референт управления кадров и государственной службы аппарата правительства Республики Саха (Якутия);

2000 – 2002 гг. — первый заместитель министра по делам молодежи Республики Саха (Якутия);

2002 – 2003 гг. — заместитель министра по молодежной политике, физкультуре и спорту Республики Саха (Якутия);

2003 – 2009 гг. — министр по молодежной политике Республики Саха (Якутия);

2010 – 2011 гг. — ведущий специалист отдела инновационных проектов управления инновационной деятельности Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова;

2013 г. — советник генерального директора ОАО «Аэропорт Якутск»;

2013 — 2018 гг.- председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству V созыва;

С 25.09.2018 г. — председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) погосударственному строительству и законодательству VI созыва.

Награды и звания:

Почетный работник молодежной политики Российской Федерации.

Награжден Грамотой правительства Республики Саха (Якутия), Грамотой главы Республики Саха (Якутия).

Народный депутат Республики Саха (Якутия) V, VI созывов.