ЕР реализует проект «Жители МКД»

В Якутии продолжается реализация Партийного проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» под названием «Жители МКД»

В рамках направления «Наш двор и наш подъезд» мобилизационного партийного проекта «Жители МКД» осуществлена встреча с жителями дома по адресу: город Якутск, ул. Кузьмина 26А.

На встрече приняли участие активисты дома, координатор мобилизационного партийного проекта «Жители МКД» Платонов Руслан, руководители направлений партпроекта Негнюров Иван, Юмаев Михаил, заместитель руководителя Управы Гагаринского округа города Якутска Петров Андрей, представители Управления Госстройжилнадзора РС (Я) и управляющих компаний. На встрече обсудили существующую ситуацию в сфере управления данного МКД.

Платонов Руслан, Руководитель РИК ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», координатор мобилизационного партийного проекта «Жители МКД»: Проект призван предметно помогать и решать проблемы жителей многоквартирных домов. Задача партийного проекта – дать гражданам, которые готовы принять на себя ответственность за судьбу своего дома, двора, города, необходимые знания, поддержать их в справедливой борьбе за свои права. Потому что без активности жильцов, без таких активных граждан невозможно обеспечить полноценную работу системы ЖКХ, обеспечить качественное содержание домов, благоустройство дворов, в связи с чем в рамках партпроекта наша команда готова включаться в решение задач жителей МКД. Также Проект предполагает создание системы постоянного консультирования, обучения, обмена опытом для жителей многоквартирных домов, стремящихся улучшить жизнь в своем доме, дворе, городе.

Выражаю благодарность жителям дома по ул. Кузьмина 26А за активную позицию и неравнодушие к судьбе своего дома!