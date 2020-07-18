ЕР разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств

Новые меры дополнят комплекс инициатив партии в сфере здравоохранения

В условиях пандемии коронавируса в России принят ряд законов, которые с одной стороны защищают рынок лекарств от фальсификации, а с другой — упрощают к ним доступ.

Федеральное правительство при активном участии Единой России разработало законопроект о дистанционной продаже лекарств. Пока этим инструментом могут пользоваться только аптеки, которые проработали на рынке не менее одного года, имеют лицензию, разветвленную сеть (не менее десяти филиалов), сайт, оборудованные помещения и курьерскую службу. Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, закон о дистанционной продаже лекарств вступил в силу в апреле и уже доказал свою эффективность.

«Тем не менее, там есть определенные ограничения для продавцов. Это направление необходимо развивать для укрепления конкуренции и повышения качества услуг. И, конечно, доступности препаратов для конечного потребителя. Партия уже подготовила ряд конкретных предложений на этот счет, в ближайшее время обсудим их с Минздравом, Росздравнадзором и участниками рынка», — заявил он.

Также партия намерена предложить наработки в области госзакупок лекарств. Они позволят снизить стоимость контрактов и обеспечить доставку препаратов в самые отдаленные и труднодоступные районы страны.

Кроме того, Единая Россия в регионах следит за тем, чтобы гражданам не продавали контрафактные препараты и не завышали цены на медикаменты. «Обо всех подобных случаях наши коллеги на местах оперативно направляют информацию в контролирующие и правоохранительные органы. Решаем этот вопрос и на законодательном уровне. Например, с 1 июля этого года вступили в силу новые правила маркировки лекарств. Эта мера позволяет каждому человеку отследить легальность происхождения препарата, дату и место его изготовления», — пояснил Андрей Турчак.

Однако, по его словам, существует угроза удорожания лекарств и снижения доли недорогих препаратов на рынке. Такого рода обращения поступают в общественные приемные партии. В этой связи «Единая Россия» подготовила поправки в закон об обязательной маркировке — теперь у Правительства есть право отложить ее до 1 октября. Это особенно важно в постпандемический период — когда потребность в лекарствах явно не будет снижаться, но при этом возможный рост цен лишит людей возможности их купить.

По сути, новые предложения — это продолжение мер поддержки граждан, которые «Единая Россия» совместно с Правительством реализовала в период пандемии.

Напомним, в Общенациональный план по восстановлению экономики вошло предложение единороссов по сдерживанию цен на лекарства за счет прямого субсидирования и льготного кредитования для производителей препаратов при закупке фармсубстанций. Кроме того, Правительство учло инициативу «Единой России» об упрощении регистрации лекарств для тяжелобольных детей. Ее партия разработала совместно с Минздравом, Минпромторгом и общественными организациями. Только за последний год произошло несколько случаев, когда люди подвергались уголовному преследованию за ввоз на территорию страны незарегистрированных лекарств для больных детей. Принятые меры сделали доступнее эту категорию медикаментов.

Регулирование рынка лекарств — только часть комплекса законопроектов и инициатив, которые делают систему здравоохранения в целом более гибкой и удобной для людей.

Среди прочего, изменение структуры аптечного бизнеса — и смещение акцента в сторону малых форм рынка. На рассмотрении в Правительстве находится законопроект «Единой России» о регламентации работы аптек, который прописывает понятие аптечной сети, ограничивает количество входящих в нее организаций, разделяет аптеки коммерческие с некоммерческими. Также обязывает фармацевтов рассказывать покупателям о наличии российских аналогов зарубежных препаратов. Изменения коснулись и продажи лекарств в больницах — ФАПам можно продавать препараты без установки специального аптечного оборудования. Кроме того, введено понятие «передвижных аптечных пунктов», которые смогут доставлять препараты в отдаленные села и деревни.

Ряд мер поддержки касаются непосредственно врачей. Минздрав и Минтруда поддержали предложение партии о создании единого стандарта безопасности для медработников. Он предполагает не только полноценное обеспечение всеми средствами индивидуальной защиты, но и изменение маршрутизации пациентов, перенастройку работы больниц — в том числе для того, чтобы минимизировать риск вспышек инфекционных заболеваний в медучреждениях.

Также увеличены выплаты по больничному. Фракция «Единой России» в Госдуме единогласно поддержала законопроект Правительства об увеличении минимальной выплаты до уровня МРОТ.

Инициатива депутата Ил Тумэн, члена фракции «Единая Россия», практикующего врача Любови Явловской об обязательном государственном страховании медицинских работников, деятельность которых связана с угрозой их жизни и здоровью принята Правительством РФ. Медицинские работники контактирующие с COVID-положительными пациентами получат обязательное государственное страхование, им будет выплачиваться гарантированная компенсация при возникновении страховых случаев. Выплаты установлены по аналогии с теми, что предусмотрены законодательством при страховании жизни и здоровья военнослужащих, сотрудников МВД, государственной противопожарной службы, нацгвардии и ФСИН.

«Большая часть медперсонала, которая находится на страже здоровья граждан, не застрахована и не имеет гарантий получать выплаты в возникновении страховых случаев. Каждый день, находясь на передовой в борьбе с COVID-19, также как и врачи, водители скорой помощи, санитары, техники подвергают и собственное здоровье, и здоровье своих близких, детей, супругов, пожилых родителей. Поэтому я в рамках партийных инициатив «Единой России» внесла предложение в Правительство Российской Федерации. Наш голос был услышан своевременно», — отметила Любовь Явловская.

Кроме того, появляются инициативы, которые напрямую не обусловлены опасностью коронавируса. К примеру, «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, разрешающий инвалидам получать технические средства реабилитации не по месту жительства, а там, где человек сейчас находится.

В целом медицина становится более доступной для людей, хотя, безусловно, остается еще много нерешенных вопросов. Теперь, после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, право человека на качественную и доступную медицину закреплено и в новых положениях Основного закона. Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» готова работать над тем, чтобы они в ближайшее время заработали во всех регионах страны и люди почувствовали реальный эффект от этих изменений.

«Всем нам — партии, Федеральному Собранию, Правительству, Минздраву — предстоит большая совместная работа по воплощению этих положений в законах, подзаконных актах и конкретных мероприятиях в регионах. Мы к такой работе готовы», — сказал он.