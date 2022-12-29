ЕР проводит Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России»

Всероссийский конкурс лучших практик благоустройства городской среды среди граждан и юридических лиц России.

С 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года Партия «Единая Россия» проводит Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России», направленный на поиск лучших практик благоустройства городской среды.

В Конкурсе может принять участие любой гражданин России.

Конкурс проходит по следующим номинациям:

• Лучшее зимнее мероприятие во дворе.

• Лучшая зимняя дворовая инфраструктура.

• Лучшее зимнее оформление двора.

Чтобы принять участие в Конкурсе, просто подайте заявку с приложением эссе и фотографий на страничке https://life-konkurs.er.ru до 28 февраля 2023 года включительно. С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри Конкурса рассмотрит ваши заявки и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки.

Удачи всем участникам!