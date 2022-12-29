Конкурс
ЕР проводит Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России»
Всероссийский конкурс лучших практик благоустройства городской среды среди граждан и юридических лиц России.
С 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года Партия «Единая Россия» проводит Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России», направленный на поиск лучших практик благоустройства городской среды.
В Конкурсе может принять участие любой гражданин России.
Конкурс проходит по следующим номинациям:
• Лучшее зимнее мероприятие во дворе.
• Лучшая зимняя дворовая инфраструктура.
• Лучшее зимнее оформление двора.
Чтобы принять участие в Конкурсе, просто подайте заявку с приложением эссе и фотографий на страничке https://life-konkurs.er.ru до 28 февраля 2023 года включительно. С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри Конкурса рассмотрит ваши заявки и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки.
Удачи всем участникам!
+7 (999) 174-67-82
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