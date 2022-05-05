ЕР проводит прием граждан старшего поколения

ВНИМАНИЕ

Региональная общественная приемная Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) проводит с 11 по 13 мая приемы граждан старшего поколения.

12 мая день приема граждан состоится по адресу: г. Якутск, ул. Аммосова 18 каб.2/4 с 14.30 до 17.30 часов.

Тематические приемы проводятся на базе Региональных общественных приемных Председателя Партии и Местных общественных приемных Партии в период с 11 по 13 мая (ежедневно) с привлечением сенаторов Российской Федерации, депутатов всех уровней фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также представителей организаций-партнеров к их проведению.

На дни приема примут участие:

— Государственное учреждение региональное отделение Фонд социального страхования РФ по Республике Саха (Якутия);

— Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Саха (Якутия);

— Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия);

— Управление Пенсионного фонда РФ по г. Якутску;

— Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия);

-Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия);

-Министерство ЖКХ Республики Саха (Якутия);

— ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда г.Якутска»;

— Ассоциация юристов России;

— Правозащитный центр.

Приглашаем принять участие.

Предварительная запись по тел: 34-28-84, 42-39-27. Вопросы и предложения можете направить на электронный адрес: op.priemnayroppp@mail.ru.