05.05.2022
10:03
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Общество

ЕР проводит прием граждан старшего поколения

ВНИМАНИЕ

Региональная общественная приемная Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) проводит с 11 по 13 мая  приемы граждан старшего поколения.

12 мая день приема граждан состоится   по  адресу: г. Якутск, ул. Аммосова 18 каб.2/4 с 14.30 до 17.30 часов.

Тематические приемы проводятся на базе Региональных общественных приемных Председателя Партии и Местных общественных приемных Партии в период с 11 по 13 мая  (ежедневно) с привлечением сенаторов Российской Федерации, депутатов всех уровней фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также представителей организаций-партнеров к их проведению.

На  дни приема примут участие:

— Государственное учреждение региональное отделение Фонд социального страхования РФ по Республике Саха (Якутия);

 — Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Саха (Якутия);

 — Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия);

— Управление Пенсионного фонда РФ по г. Якутску;

— Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия); 

-Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия);

-Министерство ЖКХ Республики Саха (Якутия); 

— ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда г.Якутска»;

— Ассоциация юристов России;

— Правозащитный центр.

Приглашаем принять участие.

         Предварительная запись по тел: 34-28-84, 42-39-27. Вопросы и предложения можете направить на электронный адрес: op.priemnayroppp@mail.ru.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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