ЕР проверила ход капитального ремонта школы в поселке Депутатский

Партийный десант «Единой России» проверил ход капитального ремонта школы в поселке Депутатский

Сегодня местные активисты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» посетили школу посёлка Депутатский, чтобы осмотреть и проверить ход работ по капитальному ремонту, который осуществляется в рамках реализации Народной программы Партии и программы «Модернизация школьных систем образования», которую реализуют Министерство просвещения России совместно с партией «Единая Россия» на 2022-2023 годы. Ремонтные работы идут строго по плану, полностью окончен первый этап капитального ремонта, замечания не выявлены.

Контролировать реализацию направлений народный программы призван проект «Партийный десант».

В нашей республике завершены все работы по ремонту 38 школ, запланированные на текущий год. В следующем году будут завершены работы по 20 школам и проведен ремонт еще в 37 школах. Также поставлен вопрос о дополнительном внесении в программу 9 наших школ, в том числе и 4 арктических.