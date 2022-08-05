05.08.2022
16:17
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Образование

ЕР провела выездное совещание по контролю проведения капремонта в лицее

04 августа Якутское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  провело выездное совещание по контролю проведения капитального ремонта Саха Политехнического лицея в рамках Народной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Федерального Партийного проекта «Новая Школа».

В совещании приняли участие исполнительный секретарь ЯМО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юмаев М.М., член МПС ЯМО ВПП « ЕДИНАЯ РОССИЯ», координатор ФПП «Новая школа» Афонский Г.А., Заместитель Главы ГО «город Якутск» по социальным вопросам Степанова Н.Р., представители УО ГО «город Якутск», МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск», руководство МАОУ «Саха политический лицей» и подрядной организации.

Работы ведутся в соответствии с заявленным графиком выполнения работ и готовность объекта составляют 85%. Окончание капитального ремонта запланировано до 20 августа 2022г. В этом году капитальный ремонт и оснащение средствами обучения будет произведено в 11 школах города Якутска. Контроль со стороны Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» усилен.

Фото: Пресс-службы ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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