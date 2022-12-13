ЕР провела Всероссийский форум «Школа Героя»

«Единая Россия» совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум «Школа Героя»

В его рамках ряду российских школ были присвоены имена Героев России – участников СВО.

«Единая Россия» и Минпросвещения при поддержке Российского военно-исторического общества провели первый Всероссийский форум «Школа Героя». Он прошёл в Музее Победы на Поклонной горе в Москве и был приурочен ко Дню Героев Отечества.

В своём приветственном слове к участникам форума Президент Владимир Путин подчеркнул, что считает проведение мероприятия значимой и востребованной инициативой, которая призвана внести большой вклад в воспитание детей и молодёжи, объединить созидательный потенциал общественных, волонтёрских, общеобразовательных организаций, которые носят имена легендарных Героев.

«Наша страна во все времена славилась яркими, талантливыми, сильными духом людьми. Их отвага, трудовые свершения навеки останутся в памяти народа. Мы гордимся воинами, защищающими сегодня безопасность, национальные интересы Отечества. Отрадно, что давняя традиция называть школы в честь выдающихся современников получила широкую поддержку. Таких учебных заведений насчитывается более 6 тысяч», – отметил Президент, обращение которого зачитал его помощник, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В свою очередь, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в обращении к участникам форума подчеркнул, что задача партии – оберегать историческую память и не допускать её искажения, делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением.

«Нацизм пытается идти в наступление и в наши дни. Мы должны быть сильными и стойкими, чтобы не дать врагу ни малейшего шанса. Наши солдаты и офицеры, которые участвуют в специальной военной операции, – настоящие герои. И они готовы пожертвовать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы миллионы наших людей могли говорить на родном языке. Сохранить свои традиции, культуру, веру, само право жить. Как и те, кто напряжённым самоотверженным трудом помогают приблизить нашу Победу. Врачи, работники оборонных предприятий, добровольцы, люди самых разных профессий. Все они – герои современной, великой России, достойные безграничного восхищения за свой подвиг во имя Отечества», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Министр просвещения Сергей Кравцов предложил проводить форум «Школа Героя» ежегодно. Он отметил, что идея его проведения появилась при подготовке совместных с «Единой Россией» мероприятий по развитию патриотического проектов.

«За полгода мы сделали перепись, посмотрели 40 тысяч школ и сегодня знаем каждую школу, а их 6 тысяч, которые носят имя Героя. Важно, чтобы ребята знали, почему ту или иную школу назвали в честь того или иного Героя. Ведь Герой – это тот, на кого равняется молодой человек. Я предлагаю создать Ассоциацию школ Героев – виртуальный музей», – сказал Сергей Кравцов.

Кроме того, «Единая Россия» создаст интерактивную карту «Парта Героя» — по всей стране уже открыто около 10 тысяч таких парт. Пилотный цифровой проект реализуют в Волгоградской области. Это сайт, где будет размещена карта всех открытых в регионе парт героев с полной информацией о них. 9 декабря и накануне такие парты открылись в Магаданской области, Забайкальском крае, Приморье, Волгоградской области и ряде других регионов.

Ещё одна инициатива, с которой вышла «Единая Россия», – предоставлять льготы при поступлении в вузы для Героев России и Героев, трижды награждённых Орденом Мужества. Они смогут бесплатно и без конкурса поступать в любой вуз, а также бесплатно учиться на подготовительных курсах.

Также в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» на форуме прошла церемония гашения почтовых марок из серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции», посвящённых российским военным, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга и удостоенным звания Героя РФ посмертно. Было выпущено 10 марок — на каждой изображен портрет Героя, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда».

С инициативой выпустить марки, посвящённые Героям России – участникам СВО, в апреле выступил глава комитета Госдумы по информполитике («Единая Россия»), федеральный координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.