ЕР провела прямую линию с регионами по приёмной кампании-2022



Ее участники смогли напрямую задать вопросы по организации процедуры поступления в вузы

Вопросам организации приемной кампании в 2022 году была посвящена первая прямая линия «Единой России» с ректорами вузов, директорами школ, старшеклассниками и их родителями со всей страны. Они смогли напрямую обратиться к координатору направления народной программы партии «Современное образование и передовая наука», председателю комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой, первому зампреду комитета Госдумы по науке Александру Мажуге, министру науки Валерию Фалькову, замминистру образования Дмитрию Афанасьеву и руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву.

Как рассказал Валерий Фальков, к началу приемной кампании при поддержке «Единой России» был усовершенствован суперсервис «Поступление в вузы онлайн».

«Огромное количество выпускников школ смогут подать через портал Госуслуг документы для поступления. Сервис позволяет реализовать особые права — для абитуриентов в электронном виде это можно будет учесть. И мы серьёзно усилили договорённости с университетами и создали службу поддержки по всем вопросам», — рассказал Валерий Фальков.

Он также отметил, что в этом году в вузах беспрецедентное количество бюджетных мест — 580 тысяч. Больше всего — медицинских, педагогических и инженерных. Также создано еще 30 тысяч бюджетных мест в магистратуре.

В свою очередь Александр Мажуга напомнил, что количество бюджетных мест было увеличено по поручению Президента и при поддержке «Единой России». Дополнительно выделено 45 тысяч мест.

«Единая Россия» также поддерживает увеличение мест в магистратуре на 30 тысяч. Это возможность улучшить свою квалификацию и быть более востребованным на рынке труда», — сказал Александр Мажуга.

Также он отметил, что партия вместе с МГЕР будет контролировать ремонт студенческих общежитий, который инициировала и обеспечила финансированием из бюджета «Единая Россия».

«Мы добились того, что будет отремонтировано не менее 300 тысяч квадратных метров общежитий по всей стране. И ждем от вас обратной связи — когда вы будете студентами — чтобы понять, насколько условия проживания соответствуют требованиям, которые вы предъявляете», — обратился Александр Мажуга к старшеклассникам.

Они, в свою очередь, интересовались проведением экзаменов и льготами при поступлении в вузы. Например, учащихся из Приморья интересовал вопрос учета творческих достижений при поступлении в вузы. Первый замминистра образования Дмитрий Афанасьев отметил, что каждый год перечень достижений расширяется, причём у каждого вуза они могут быть свои. Будут учитываться и значки ГТО, золотые, серебряные и бронзовые. Вопрос учета творческих достижений «Единая Россия» проработает с Минкультом, сообщила Ольга Казакова.

«У ГТО есть точные показатели. Они выведены и можно подсчитать норму, а у творческих конкурсов показатели субъективны. Мы вместе с Министерством культуры над этой темой поработаем и посмотрим, можно ли создать объективную систему оценки достижений по творческим конкурсам, которую можно будет брать за норматив», — сказала она.

Новосибирские школьники задали вопрос о целевом обучении. В настоящее время прорабатывается создание единого реестра работодателей, готовых предоставить такую возможность, сообщил Александр Мажуга.

«Мы много на площадке «Единой России» общаемся с работодателями. Есть интересный опыт у отдельных предприятий, которые размещают на сайте раздел «Целевое обучение». Но инициатива с созданием единого реестра прорабатывается», — сказал депутат.

Учителя и директора школ задали вопрос о снижении бюрократической нагрузки. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, а перечень документов, которые должны будут заполнять педагоги, партия составит с Минпросвещения.

«Когда рассмотрим законопроект в первом чтении в Госдуме, над поправками будем работать вместе с педагогами. Также нужно будет работать по содержанию документов, которые заполняют учителя. Если есть дублирующие друг друга документы, дублирующий должен быть убран. Если это можно взять из какой-то цифровой базы ведомств, нужно взять и не перегружать учителей», — подчеркнула Ольга Казакова.

Отдельно на прямой линии остановились на участии в приёмной кампании выпускников из Донецкой и Луганской народных республик, беженцев и соотечественников.

«Все интересы этих ребят мы тоже учли. Госдума и Правительство пошло навстречу, соответствующие поправки в закон были приняты. Если у них есть желание поступить в вуз, в наших порядках это учтено», — заключил Анзор Музаев.

Анатолий Николаев, член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Ректор ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»:

-На 2022-2023 учебные годы Северо-Восточному федеральному университету выделено 3960 мест для обучения по программам высшего образования. Это на 101 место больше, чем в прошлом году. Традиционно самыми востребованными обещают стать инженерные, медицинские и педагогические направления. Здесь мы ждем наибольший конкурс.

Касаемо подачи документов: нами принято решение возобновить очный формат приема. Предыдущие две приемные кампании проходили в онлайн режиме. Таким образом, для поступления в СВФУ пакет документов можно подать аж четырьмя способами – самостоятельно, через портал Госуслуг, через собственный сервис «Личный кабинет абитуриента СВФУ», а также через операторов почтовой связи.

Поступающие с золотыми значками ГТО получат четыре дополнительных балла, серебряный даст три, а бронзовый – два. Кроме этого, широко предоставляются целевые места. Согласно предварительным расчетам, СВФУ может выделить 878 мест для приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Окончательное количество мест для приема на целевое обучение будет утверждено и размещено на сайте СВФУ до 1 июня – после получения от учредителя вуза детализации квоты по специальности, направлению подготовки путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения. Также СВФУ готов выделить 50 мест для абитуриентов из числа военнослужащих, участвующих в военной спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, и их детей на обучение по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения на бюджетной основе.

