ЕР провела «Диктант Победы» по России, на Донбассе и в 45 странах мира

Для написания диктанта были открыты более 18,7 тысяч площадок

Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» прошла в четвертый раз при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Волонтёров Победы, Фонда президентских грантов. Центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

«Диктант Победы» пишут все, кому небезразлична история нашей страны. Это не только проверка знаний об истории войны, это наша благодарность поколению победителей, нашим дорогим фронтовикам. Для каждого россиянина знание истории Великой Отечественной войны, уважение к нашим ветеранам — святой долг и обязанность, та нравственная особенность, которая никогда не позволит забыть нашу историю. То, что и сегодня даёт россиянам. нашим героям, участникам специальной военной операции духовные силы противостоять современному нацизму», — подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, в этом году к акции привлекли рекордное число волонтёров — более 20 тысяч человек помогают провести «Диктант Победы».

Как рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков, в этом году поступили заявки на проведение «Диктанта Победы» на китайском, французском и испанском языках. Впервые участие в акции принимают Бангладеш и Мексика.

«На этот раз партнеров у Русских Домов гораздо больше — местами проведения диктанта станут школы, вузы, клубы, библиотеки. Всего около 400 площадок. Наибольшую активность проявили в Белоруссии, Молдове, Казахстане, значительно активизировались участники в Монголии, Киргизии и Аргентине», — рассказал он.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время торжественного старта подчеркнул, что «Диктант Победы» помогает утвердить ценности мира и справедливости, воспитать бережное отношение к объединяющему наследию Великой Победы.

«Большинству мыслящих людей по всему миру очевидно, что именно Россия стоит на стороне правды. Победа во Второй мировой войне позволила выстроить новый более прочный и устойчивый миропорядок. Уверен, что неизбежная ликвидация гегемонии тоталитарных режимов Запада сделает мир более открытым, честным и справедливым», — отметил он.

В свою очередь, помощник президента Владимир Мединский выразил надежду, что с каждым годом акция будет проходить на большом количестве языков и большем количестве стран. А факт проведения «Диктанта Победы» будет восприниматься как долг памяти перед теми, кому мы обязаны жизнью.

«Мы еще год назад не могли себе представить, проводя «Диктант Победы», что повально будут сноситься памятники освободителям. Не могли себе представить такого безумного уровня передергивания и фальсификации, стирания истории на уровне государственной политики в европейских и примкнувшим к ним, считающим себя европейскими, странам. Недавно наш президент, выступая перед школьниками в Калининграде, говорил об учебниках истории, с которыми мы столкнулись на освобожденных территориях. Учебниках, в которых нет ни слова правды о Великой Отечественной войне. И поэтому такие массовые просветительские акции, как «Диктант Победы», позволяют рассказать людям правду», — подчеркнул Владимир Мединский.

В телемосте с центральной площадкой акции приняли участие города России, а также Сербия и Луганск. Замминистра культуры, молодёжи и спорта ЛНР Василий Носков рассказал, что диктант в республике пишут на 50 площадках. Одна из них работает в музее «Молодой Гвардии» в Краснодоне.

«Для нас эта акция имеет особое значение. Ровно 80 лет назад в сентябре 1942 года была основана антифашистская подпольная организация «Молодая гвардия». Сегодня мы находимся в музее той самой «Молодой гвардии». Я считаю, что для ребят будет особое значение иметь эта акция, и участие в ней именно здесь. Мы, молодёжь Луганской народной республики, обещаем сохранить историческую память и не дадим её запятнать», — подчеркнул он.

Напомним, все желающие могут принять участие в акции онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Итоги «Диктанта Победы» подведут в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы на Красной площади.

«3 сентября 2022 года состоялся «Диктант Победы» . Это международная историческая акция, позволяющая гражданам России и других государств, проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Основная цель «Диктанта Победы» — патриотическое воспитание молодежи, привлечение интереса общества к изучению истории Великой Отечественной войны.

История нашей страны – это история патриотизма. Наш долг – сохранять и передавать подрастающему поколению историческую правду о ключевой роли нашего народа в освобождении человечества от фашизма. Участие в диктанте дает возможность освежить в памяти те события, которые привели нас к великой Победе», — сказала Елена Христофоровна Голомарева, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, координатор федерального партийного проекта Единой России «Историческая память» в Якутии.

«Диктант Победы» в Республике Саха (Якутия) прошел на высоком организационном уровне, участвовали все муниципальные образования. В этом году также изъявили желание написать диктант силовые структуры, дополнительно примкнули работники здравоохранения, промышленности, и Якутия показала свое достойное отношение к Дню окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 3 сентября. Мы – Республика Саха (Якутия), делаем все возможное, чтобы не забыть славную историю, которую оставили наши деды, прадеды. В Республике Саха (Якутия) более 700 памятников героям Великой Отечественной войны – это дань мужеству , стойкости, храбрости советских воинов, которые сражались за Отечество. В этом году в акции «Диктант Победы» приняли участие более 10000 человек, и это еще не окончательный результат. Спасибо всем организаторам, всем кто принял участие в день народной памяти и воздал дань уважения Великой истории нашей страны!» — заключила Елена Христофоровна.

Для написания «Диктанта Победы» в Якутии было организовано 725 площадок. Всего приняли участие очно 10860 человек, а также многие написали диктант в режиме онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Жители Якутии присоединились к акции «Диктант Победы» в разное время, так как территория Якутии находится в пределах 3 часовых поясов, их разница с московским временем составляет +6, +7, +8 часов.

Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в акции «Диктант Победы» на площадке Региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева Республики Саха (Якутия).