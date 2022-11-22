ЕР провела бесплатную юридическую консультацию

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по делам семьи и детства, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Атласова Алена организовала совместно с уполномоченным по правам ребёнка Туйарой Васильевой бесплатную юридическую консультацию для родителей детей, проходящих лечение в отделении детской онкологии Педиатрического центра ГАУ РС(Я) «РБ № 1- НЦМ».



Также с лекцией о порядке получения инвалидности, оформления индивидуальной программы реабилитации и получения санаторно-куротной путевки выступили представители Фонда социального страхования РФ по РС(Я) и сотрудники Главного бюро медико-социальной экспертизы по РС(Я). На вопросы родителей ответили юристы Управления Минюста России по РС (Я)

«Очень благодарна Уполномоченному по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Васильевой Т.В. за то, что отозвалась на призыв в организации данного мероприятия. Родители получили ответы на все свои вопросы.

С момента постановки диагноза семья больного ребёнка сталкивается с различными проблемами, в том числе требующими квалифицированного юридического сопровождения. Например, трудовое право, когда родитель вынужден во время длительного лечения ребёнка сохранить своё рабочее место» — Алена Атласова.



Напомним, в народной программе Партии «Единая Россия» приоритетом является забота о людях, и в первую очередь о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Наш принцип – человек в любом возрасте, в любой части страны не должен остаться один на один с тяжелыми жизненными обстоятельствами. И мы делаем всё, чтобы такая система мер поддержки была оперативной и доступной. Продолжить качественное развитие этой системы – наша задача.