«ЕР» проведет Неделю приемов граждан

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева проводит в дистанционном формате с 29 марта по 2 апреля 2021 года Неделю приемов граждан по вопросам садоводства и огородничества с 10.00 часов до 18.00 часов.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе приёмы пройдут в дистанционном формате — по телефону.



с 29 марта по 02 апреля

Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева Руководитель Голомарева Елена Христофоровна 8(914)270-67-74 Правозащитный центр Заместитель руководителя, председатель НКО Квадрат Романов Сергей Павлович +7(914)224-36-45 Заместитель руководителя Экспертной группы Скрябин Егор Анатольевич +7(924)7650456

Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска № Дата Ответственный Должность Время приема и конт.тел. 1 29.03.2021 Семенов Илья Евгеньевич Главный специалист отдела градостроительной документации С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64 2 30.03.2021 Протопопова Сайына Аркадьевна Ведущий специалист отдела градостроительной документации С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64 3 31.03.2021 Протопопова Сайына Аркадьевна Ведущий специалист отдела градостроительной документации С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64 4 01.04.2021 Семенов Илья Евгеньевич Главный специалист отдела градостроительной документации С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64 5 02.04.2021 Куприянов Юрий Юрьевич Главный специалист отдела градостроительной документации С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64

МКУ Агентство земельных отношений ГО «город Якутск» с 29 марта по 02 апреля Большакова Евгения Ильинична с 10 ч. 00 м до 18 ч. 00 мин. 89142695058



Также принимают депутаты всех уровней в эти дни. Предварительная запись по телефону 89243689649 Саргылана Александровна Неустроева.

Ответственный за проведение приема по тел. 89148239225 Михайлова Светлана Кимовна.