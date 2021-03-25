«ЕР» проведет Неделю приемов граждан
Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева проводит в дистанционном формате с 29 марта по 2 апреля 2021 года Неделю приемов граждан по вопросам садоводства и огородничества с 10.00 часов до 18.00 часов.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе приёмы пройдут в дистанционном формате — по телефону.
|с 29 марта по 02 апреля
|Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева
|Руководитель
|Голомарева Елена Христофоровна
|8(914)270-67-74
|Правозащитный центр
|Заместитель руководителя, председатель НКО Квадрат
|Романов Сергей Павлович
|+7(914)224-36-45
|Заместитель руководителя Экспертной группы
|Скрябин Егор Анатольевич
|+7(924)7650456
|Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска
|№
|Дата
|Ответственный
|Должность
|Время приема и конт.тел.
|1
|29.03.2021
|Семенов Илья Евгеньевич
|Главный специалист отдела градостроительной документации
|С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
|2
|30.03.2021
|Протопопова Сайына Аркадьевна
|Ведущий специалист отдела градостроительной документации
|С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
|3
|31.03.2021
|Протопопова Сайына Аркадьевна
|Ведущий специалист отдела градостроительной документации
|С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
|4
|01.04.2021
|Семенов Илья Евгеньевич
|Главный специалист отдела градостроительной документации
|С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
|5
|02.04.2021
|Куприянов Юрий Юрьевич
|Главный специалист отдела градостроительной документации
|С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
|МКУ Агентство земельных отношений ГО «город Якутск»
|с 29 марта по 02 апреля
|Большакова Евгения Ильинична
|с 10 ч. 00 м до 18 ч. 00 мин. 89142695058
Также принимают депутаты всех уровней в эти дни. Предварительная запись по телефону 89243689649 Саргылана Александровна Неустроева.
Ответственный за проведение приема по тел. 89148239225 Михайлова Светлана Кимовна.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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