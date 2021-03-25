25.03.2021
18:15
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Политика

«ЕР» проведет Неделю приемов граждан

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева проводит в дистанционном формате с 29 марта по 2 апреля 2021 года Неделю приемов граждан по вопросам садоводства и огородничества с 10.00 часов до 18.00 часов. 

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе приёмы пройдут в дистанционном формате — по телефону.


с 29 марта по 02 апреля
Региональная общественная приемная Председателя Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева
РуководительГоломарева Елена Христофоровна8(914)270-67-74
Правозащитный центр
Заместитель руководителя, председатель НКО КвадратРоманов Сергей Павлович+7(914)224-36-45
Заместитель руководителя Экспертной группы Скрябин Егор Анатольевич+7(924)7650456
Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска
Дата Ответственный Должность Время приема и конт.тел.
129.03.2021Семенов Илья Евгеньевич Главный специалист отдела градостроительной документации С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин.  8 (964) 429-59-64
230.03.2021Протопопова Сайына АркадьевнаВедущий специалист отдела градостроительной документации С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин.  8 (964) 429-59-64
331.03.2021Протопопова Сайына АркадьевнаВедущий специалист отдела градостроительной документации С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин.  8 (964) 429-59-64
401.04.2021Семенов Илья ЕвгеньевичГлавный специалист отдела градостроительной документацииС 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин.  8 (964) 429-59-64
502.04.2021Куприянов Юрий Юрьевич Главный специалист отдела градостроительной документацииС 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин.  8 (964) 429-59-64
МКУ Агентство земельных отношений ГО «город Якутск»
с 29 марта по 02 апреляБольшакова  Евгения Ильиничнас 10 ч. 00 м до 18 ч. 00 мин. 89142695058

Также принимают депутаты всех уровней в эти дни. Предварительная запись по телефону 89243689649 Саргылана Александровна Неустроева.

Ответственный за проведение приема по тел. 89148239225 Михайлова Светлана Кимовна.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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